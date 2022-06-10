收陌生電信帳單 他報警才知身分遭亞太電信門市店長盜用

擔任新北市中和區亞太電信南勢角門市的呂姓店長（40歲），涉嫌冒用曾到亞太電信辦理業務的民眾身分，辦理三支門號，他偵查中否認犯罪，辯稱只有經手辦理、沒有冒用，但新北地檢署不採信，依偽造文書罪起訴。

檢警調查，呂姓店長利用民眾曾在亞太電信辦理業務的資料，分別在前年11月30日、去年2月28日與去年5月30日申辦三支門號供自己私用，還把帳單寄到自家深恐露餡，但因太久沒繳交電信費，亞太電信寄催繳帳單給民眾戶籍地，民眾看見驚覺被盜用身分，報警才發現竟是門市店長所為。