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收陌生電信帳單 他報警才知身分遭亞太電信門市店長盜用
擔任新北市中和區亞太電信南勢角門市的呂姓店長（40歲），涉嫌冒用曾到亞太電信辦理業務的民眾身分，辦理三支門號，他偵查中否認犯罪，辯稱只有經手辦理、沒有冒用，但新北地檢署不採信，依偽造文書罪起訴。
檢警調查，呂姓店長利用民眾曾在亞太電信辦理業務的資料，分別在前年11月30日、去年2月28日與去年5月30日申辦三支門號供自己私用，還把帳單寄到自家深恐露餡，但因太久沒繳交電信費，亞太電信寄催繳帳單給民眾戶籍地，民眾看見驚覺被盜用身分，報警才發現竟是門市店長所為。
呂姓店長喊冤，稱自己只有經手辦理門號業務，並沒有偽造文書，是民眾自己持雙證件前來辦理的，裝傻稱不知為何帳單會寄到他家地址，但檢方還發現，盜辦門號綁定寄送電子帳單的信箱，申請門號是呂姓店長自己申請使用的手機門號，且呂姓店長有盜用姊姊的身分辦理門號的前科，不採信其說詞，依偽造文書起訴。
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