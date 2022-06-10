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新北4輛曳引車運廢棄物往台南棄置 布袋警61線攔查破獲
嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查下交流道往布袋方向的4輛曳引車，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物，林姓司機等4人坦承廢棄建築物，是新北市土城區一處工地所有，要載往台南市處理。
警方立即通報環保局派員稽查，查出林姓駕駛等4人未領有公民營清除處理許可證，載運營建廢棄物，訊後依違反廢棄物清理法等相關規定，移送嘉義地檢署偵辦。
嘉義縣沿海地區位處偏僻，易遭不肖業者、民眾棄置廢棄物，警方加強查緝防杜，警方說，營建工地不論拆除建物或開挖出土，都應依主管機關核備的廢棄物清除處理或土石方清運聯單，進行合法清運及處理，確保業者將事業廢棄物及剩餘土石方運至合法處理或收容場所處理，非法棄置造成環境汙染。
警方防止不肖業者棄置破壞環境，會同環保單位積極合作打擊不法，防堵廢棄物任意棄置，守護環境，平日巡邏加強攔查取締，查獲違法清運傾倒廢棄物，將依廢棄物清理法移送法辦，呼籲營建及清除業者勿違法。
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