快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北4輛曳引車運廢棄物往台南棄置 布袋警61線攔查破獲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查下交流道往布袋方向的4輛曳引車，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物，林姓司機等4人坦承廢棄建築物，是新北市土城區一處工地所有，要載往台南市處理。

警方立即通報環保局派員稽查，查出林姓駕駛等4人未領有公民營清除處理許可證，載運營建廢棄物，訊後依違反廢棄物清理法等相關規定，移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣沿海地區位處偏僻，易遭不肖業者、民眾棄置廢棄物，警方加強查緝防杜，警方說，營建工地不論拆除建物或開挖出土，都應依主管機關核備的廢棄物清除處理或土石方清運聯單，進行合法清運及處理，確保業者將事業廢棄物及剩餘土石方運至合法處理或收容場所處理，非法棄置造成環境汙染。

警方防止不肖業者棄置破壞環境，會同環保單位積極合作打擊不法，防堵廢棄物任意棄置，守護環境，平日巡邏加強攔查取締，查獲違法清運傾倒廢棄物，將依廢棄物清理法移送法辦，呼籲營建及清除業者勿違法。

嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋警分局員警昨天凌晨3點40分，在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口，攔查4輛曳引車下交流道往布袋方向，發現載運大量夾雜磚塊廢棄建物。記者魯永明／翻攝

廢棄物 嘉義

延伸閱讀

老婆一通電話打來害他被警攔查 更慘的在後頭

不肖者利用大雨掩飾偷倒廢棄物 嘉義市環保局：嚴懲究責

阻絕廢棄物濫倒問題 民間今提「資源永續管理法」草案

他埋廢棄物代清理費8469萬 被法拍928萬花10年自己清完

相關新聞

照護悲歌／父女皆罹病 女弒父後尋短

高雄市新興區林森一路昨天傳出疑弒親命案，年近百歲的吳姓老翁頭部、雙腿中刀陳屍床上，同住的大女兒疑自殘躺在床邊，送醫後暫無...

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

新竹市梁姓男子去年在河堤旁和前妻大吵，情緒激動的他看到不認識的鍾姓男子駕車行經該處，竟遷怒持球棒敲砸該車；梁不滿鍾報警處...

照護悲歌／照顧失能者太累 男悶死臥床母

桃園四十二歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，今年二月十九日凌晨趁母親睡覺時，用枕頭悶死對方，事後飲酒撞牆自殘，並通知...

高雄七旬翁服藥後癱軟妻求助 警費洪荒之力抬上樓

「請幫幫我丈夫！」高雄林姓婦人的丈夫因藥物副作用四肢無力，癱軟在家中一樓，她情急之下報警求助；2名員警到場後，協力將體重...

遭同居男友家暴 攜女逃離13天後不治

台南市一名女子遭同居陳姓男友家暴，被害人帶十歲女兒逃離搬至高雄，但身體多處受傷，在家數度吐血，八日晚間身體不適被送醫，隔...

貨車坪林墜谷 司機獲救

新北市坪林區𩻸魚堀靠近天佛禪寺附近，昨天下午驚傳宅急便貨車墜谷意外，警消吊掛救援，順利將受傷吳姓司機救起並送醫，無生命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。