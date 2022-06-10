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高雄岡山住宅惡火 8旬翁嚴重燒燙傷、妻成焦屍
高雄84歲麥姓老翁與76歲廖姓妻子同住在岡山區民族路一棟4樓透天住宅，今天清晨2樓傳出火警，消防獲報前往救援，火勢雖於半小時內撲滅，但麥翁嚴重燒燙傷仍在醫院搶救，廖婦不幸被大火燒死，詳細起火原因，仍待調查。
這起火警發生於今天清晨6時許，位於岡山區民族路一棟4樓透天住宅2樓，竄出濃煙、火舌；民眾見狀報案，消防派出岡山、梓官、彌陀、路竹分隊及特搜中隊共14車31人前往搶救，火勢於半小時左右撲滅。
火警當下，麥翁人在3樓臥室，有嘗試逃生，卻因火勢太大加上身體被燒傷，意識模糊導致逃生困難，在房門後不斷呼救，直到搜救人員抵達，並替他戴上共生面罩防止再度吸入濃煙，隨即帶下樓送醫救治，全身有70%燒燙傷。
參與搜救的消防員透露，屋內堆放許多雜物，第一時間搜救困難，直到火勢完全撲滅，執行殘火處理的過程中，才在二樓客廳靠窗的位置，發現已被燒得焦黑的遺體。
經查，該名死者身分為76歲廖姓婦人；附近鄰居說，麥翁與廖女為夫妻關係，住在該處已經數十年，以前曾在一樓經營理髮店，但近期已經沒有營業，兩人育一兒一女年紀約為50多歲，但沒有同住。
目前死者女兒仍在醫院陪同燒傷意陷入昏迷的父親，尚未製作筆錄；研判起火位置位於2樓，由於屋內堆置大量雜物，詳細起火原因，仍待消防火調科採證釐清。
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