高雄岡山住宅惡火 8旬翁嚴重燒燙傷、妻成焦屍

高雄84歲麥姓老翁與76歲廖姓妻子同住在岡山區民族路一棟4樓透天住宅，今天清晨2樓傳出火警，消防獲報前往救援，火勢雖於半小時內撲滅，但麥翁嚴重燒燙傷仍在醫院搶救，廖婦不幸被大火燒死，詳細起火原因，仍待調查。

這起火警發生於今天清晨6時許，位於岡山區民族路一棟4樓透天住宅2樓，竄出濃煙、火舌；民眾見狀報案，消防派出岡山、梓官、彌陀、路竹分隊及特搜中隊共14車31人前往搶救，火勢於半小時左右撲滅。

火警當下，麥翁人在3樓臥室，有嘗試逃生，卻因火勢太大加上身體被燒傷，意識模糊導致逃生困難，在房門後不斷呼救，直到搜救人員抵達，並替他戴上共生面罩防止再度吸入濃煙，隨即帶下樓送醫救治，全身有70%燒燙傷。

參與搜救的消防員透露，屋內堆放許多雜物，第一時間搜救困難，直到火勢完全撲滅，執行殘火處理的過程中，才在二樓客廳靠窗的位置，發現已被燒得焦黑的遺體。

經查，該名死者身分為76歲廖姓婦人；附近鄰居說，麥翁與廖女為夫妻關係，住在該處已經數十年，以前曾在一樓經營理髮店，但近期已經沒有營業，兩人育一兒一女年紀約為50多歲，但沒有同住。