台南女子疑遭家暴拖13天不治 橋檢複訊同居男友找真相

這起疑家暴案經被害人妹妹報案，昨晚10時05分經單一窗口通報，由台南市警五分局實踐派出所受理，立即找到陳男詢問。記者邵心杰／翻攝 台南市一名33歲女子疑遭43歲陳姓前男友家暴，雖身體多處受傷，但被害人以為沒事，帶著10歲女兒逃離搬至高雄，昨晚女子病情惡化不治，台南警方據報找來陳男釐清案情，橋頭地檢檢察官以視訊問訊，但對陳男說詞避重就輕，下午立即移送橋檢，由檢察官親自複訊。

據了解，被害女人5月28日在位於台南市北區公園路住處遭陳男徒手暴打，陳男逃離現場後，被害女子和家人討論後，唯恐再受害，帶著10歲大的女兒逃離住處，搬至左營區暫居。經被害人妹妹報案，昨晚10時05分經單一窗口通報，由台南市警五分局實踐派出所受理。

晚間10時50分旋即找來陳男詢問期間，未料，被害人妹妹向左營警分局通報，姊姊病情急速惡化，因多重器官衰竭不治，隨後檢方也以視訊問訊，但陳男說詞仍有疑點，今天下午由台南警方將他帶往橋檢，接受檢察官複訊。

據了解，陳男曾被害人曾交往過一陣子，然而，今年沒有接獲相關家暴通報。案發當時兩人曾發生口角，但是否有動手，甚至與被害人死亡有無因果關係，陳男避重就輕，仍有諸多疑點，尚待釐清。高雄警方上午立即通報相驗，檢方也要求將陳男帶到橋檢親自複訊，釐清案情。