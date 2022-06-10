上山打果子狸誤擊友人屁股 花蓮男槍砲、傷害罪嫌送辦

花蓮徐姓男子（右）持自製獵槍誤傷友人，警方現場查扣無照的獵槍1枝，及鋼珠、喜得釘等。記者王燕華／翻攝 花蓮縣徐姓男子與楊姓、簡姓2名友人，今天清晨相約到秀林鄉水源山區打獵，徐男持自製獵槍瞄準獵物時，不慎開槍擊中楊男屁股，兩人通報消防人員將楊送醫，手術治療後沒有生命危險。警方查出徐男雖為原住民，但獵槍未經申請，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪嫌調查偵辦。

吉安警分局副分局長盧廣勳表示，今天凌晨2時45分接獲119轉報，秀林鄉水源地區有受傷救護案件，水源派出所員警到場發現，43歲楊姓男子右臀部受傷，經消防人員送醫救治無生命危險。

警方調查，家住桃園的39歲簡姓男子及住花蓮的傷者楊男，與41歲徐男是朋友，3人今天清晨相約到秀林鄉水源山區打果子貍，徐男瞄準獵物時不慎開槍誤傷楊男。

據了解，楊男受傷後，由簡和徐將他抬下山，通報119送醫急救。警方到場時，兩人驚慌失措，一度對事發過程支吾其詞，只說楊是跌倒受傷，警方發現傷者臀部有圓形傷口，察覺有異持續追問，徐才坦承是他打獵時誤傷友人。