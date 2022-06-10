聽新聞
test
0:00 / 0:00
上山打果子狸誤擊友人屁股 花蓮男槍砲、傷害罪嫌送辦
花蓮縣徐姓男子與楊姓、簡姓2名友人，今天清晨相約到秀林鄉水源山區打獵，徐男持自製獵槍瞄準獵物時，不慎開槍擊中楊男屁股，兩人通報消防人員將楊送醫，手術治療後沒有生命危險。警方查出徐男雖為原住民，但獵槍未經申請，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪嫌調查偵辦。
吉安警分局副分局長盧廣勳表示，今天凌晨2時45分接獲119轉報，秀林鄉水源地區有受傷救護案件，水源派出所員警到場發現，43歲楊姓男子右臀部受傷，經消防人員送醫救治無生命危險。
警方調查，家住桃園的39歲簡姓男子及住花蓮的傷者楊男，與41歲徐男是朋友，3人今天清晨相約到秀林鄉水源山區打果子貍，徐男瞄準獵物時不慎開槍誤傷楊男。
據了解，楊男受傷後，由簡和徐將他抬下山，通報119送醫急救。警方到場時，兩人驚慌失措，一度對事發過程支吾其詞，只說楊是跌倒受傷，警方發現傷者臀部有圓形傷口，察覺有異持續追問，徐才坦承是他打獵時誤傷友人。
警方現場扣得獵槍1枝、喜得釘26發、鋼珠28顆，經查涉案獵槍未合法申請，徐男無照持有，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪調查偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言