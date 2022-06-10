快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄28歲男獨攀立霧山迷途摔溪溝 頭部受傷身亡

中央社／ 花蓮縣10日電

圖為通往立霧山三角點的岔路。報系資料照片
圖為通往立霧山三角點的岔路。報系資料照片
花蓮縣消防局7日接獲通報，高雄28歲陳姓男子獨攀立霧山，迷路滑落邊坡，因連日降雨，搜救人員3天後在峭壁溪溝下找到陳男，頭部受傷已身亡，空勤直升機今天將遺體吊掛下山。

花蓮縣消防局今天發布新聞稿指出，陳男7日透過家屬報案，稱獨自攀爬立霧山，疑因迷路滑落邊坡，搜救人員當晚即出動前往搜救，共計15人入山，透過手機聯繫向陳男確認位置。

消防局指出，因山區大雨起大霧，空勤直升機無法起飛，且陳男位處立霧山東側峭壁區域，地形陡峭，搜救人員行進受阻，只能冒險以繩索持續下切，而待救者手機沒電後無法聯繫，更增加搜救難度。

消防局指出，昨天上午空勤直升機起飛，發現陳男倒臥峭壁溪溝，因山區閉塞地形無法接近吊掛，地面搜救人員下午4時接觸陳男，陳男疑因高處墜落，頭部有明顯撕裂傷，已無生命跡象。

消防局指出，今天上午7時許，空勤直升機順利起飛，配合地面搜救人員完成吊掛，將陳男遺體送往德興運動場交由警方及家屬後續處理。

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，近日大雨，登山步道泥濘溼滑，民眾從事登山活動前，要評估天氣是否合適，且應結伴並研訂路線，考量自身體力謹慎行走。

直升機 花蓮 登山步道

延伸閱讀

議員指送醫流程有問題 新北消防：依中央規範

民代赴監院陳情查恩恩案 新北稱所有資料交檢方

女子獨攀Y型聖稜線卻陳屍山徑 中市消防局協運下山

武陵四秀獨攀女下山了 無明顯外傷死因待檢警調查

相關新聞

照護悲歌／父女皆罹病 女弒父後尋短

高雄市新興區林森一路昨天傳出疑弒親命案，年近百歲的吳姓老翁頭部、雙腿中刀陳屍床上，同住的大女兒疑自殘躺在床邊，送醫後暫無...

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

新竹市梁姓男子去年在河堤旁和前妻大吵，情緒激動的他看到不認識的鍾姓男子駕車行經該處，竟遷怒持球棒敲砸該車；梁不滿鍾報警處...

照護悲歌／照顧失能者太累 男悶死臥床母

桃園四十二歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，今年二月十九日凌晨趁母親睡覺時，用枕頭悶死對方，事後飲酒撞牆自殘，並通知...

高雄七旬翁服藥後癱軟妻求助 警費洪荒之力抬上樓

「請幫幫我丈夫！」高雄林姓婦人的丈夫因藥物副作用四肢無力，癱軟在家中一樓，她情急之下報警求助；2名員警到場後，協力將體重...

遭同居男友家暴 攜女逃離13天後不治

台南市一名女子遭同居陳姓男友家暴，被害人帶十歲女兒逃離搬至高雄，但身體多處受傷，在家數度吐血，八日晚間身體不適被送醫，隔...

貨車坪林墜谷 司機獲救

新北市坪林區𩻸魚堀靠近天佛禪寺附近，昨天下午驚傳宅急便貨車墜谷意外，警消吊掛救援，順利將受傷吳姓司機救起並送醫，無生命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。