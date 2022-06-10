高雄28歲男獨攀立霧山迷途摔溪溝 頭部受傷身亡

圖為通往立霧山三角點的岔路。報系資料照片 花蓮縣消防局7日接獲通報，高雄28歲陳姓男子獨攀立霧山，迷路滑落邊坡，因連日降雨，搜救人員3天後在峭壁溪溝下找到陳男，頭部受傷已身亡，空勤直升機今天將遺體吊掛下山。

花蓮縣消防局今天發布新聞稿指出，陳男7日透過家屬報案，稱獨自攀爬立霧山，疑因迷路滑落邊坡，搜救人員當晚即出動前往搜救，共計15人入山，透過手機聯繫向陳男確認位置。

消防局指出，因山區大雨起大霧，空勤直升機無法起飛，且陳男位處立霧山東側峭壁區域，地形陡峭，搜救人員行進受阻，只能冒險以繩索持續下切，而待救者手機沒電後無法聯繫，更增加搜救難度。

消防局指出，昨天上午空勤直升機起飛，發現陳男倒臥峭壁溪溝，因山區閉塞地形無法接近吊掛，地面搜救人員下午4時接觸陳男，陳男疑因高處墜落，頭部有明顯撕裂傷，已無生命跡象。

消防局指出，今天上午7時許，空勤直升機順利起飛，配合地面搜救人員完成吊掛，將陳男遺體送往德興運動場交由警方及家屬後續處理。

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，近日大雨，登山步道泥濘溼滑，民眾從事登山活動前，要評估天氣是否合適，且應結伴並研訂路線，考量自身體力謹慎行走。