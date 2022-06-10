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看起來40幾歲！雲林警逮65歲變裝車手 警方驚呼：阿伯出事了

中央社／ 雲林縣10日電

雲林縣警局虎尾分局5日跨區拘提一名詐騙集團「變裝」車手，從調閱的監視器畫面看似40幾歲，逮到本人時卻是65歲老翁，讓警方直呼「阿伯你出事了」。

虎尾警分局今天發布新聞稿表示，接獲被害人報案5月底從網路看到貸款公司廣告，被騙走帳戶相關資料，並在帳戶內接收不明來歷的金錢，對方要求將帳戶的錢提領出來，且約在褒忠鄉三民路一帶交付給自稱陳姓專員的男子。

虎尾分局偵查隊長郭建宏告訴中央社記者，警方調閱監視器影像發現來拿錢的車手是年約40歲男子，5日持檢察官核發拘票及法院搜索票在台中將男子拘提到案，隨後員警發現是65歲老翁，直呼「阿伯你出事了」。

郭建宏表示，男子犯案時刻意戴著年輕款鋼盔安全帽，途中更換棒球帽，離去時再變裝、戴假髮，意圖規避警方查緝，但仍逃不出員警法眼，將他依詐欺罪嫌移送法辦。

虎尾分局提醒民眾，勿輕易交付個人證件及帳戶相關資料給他人，帳戶內接收不明來歷的金錢並遭要求轉帳、匯款時，請先掛斷電話，仔細求證真偽，或撥打165反詐騙專線諮詢。

詐騙集團 監視器

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