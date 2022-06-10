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影／坪林天佛禪寺驚傳黑貓貨車打滑墜谷 警消吊掛救援

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午驚傳黑貓宅急便貨車墜谷意外，司機吳姓男子疑似車輛打滑，從邊坡連人帶車墜落約5公尺深山谷，警消獲報後緊急前往現場吊掛救援，費時約半小時順利將人救上來，初步人員平安，四肢及腰部疼痛，後腦勺撕裂傷，已送醫檢視，至於詳細事發原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午12時57分獲報，坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，發生貨車滑落山谷，警消人員前往搶救，在下午1時27分發現事故現場，一輛黑貓宅急便貨車滑落約下方溪谷約5公尺處。

搶救人員靠近時，40歲的貨車駕駛吳姓男子能出聲回應，消防搜救人員以吊掛方式將人救上來，吳男意識清醒，因四肢及腰部疼痛，後腦勺有撕裂傷，由護車送往台北市立萬芳醫院搶救，無生命危險。

據了解，疑似山區下過雨，天雨路滑，吳男單獨一人送貨行經該處時，不慎失控打滑導致整輛貨車從邊坡滑落下方山谷約5公尺深，所幸有繫安全帶，傷勢並不嚴重，至於詳細事發原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
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新北市坪林區𩻸魚堀附近靠近天佛禪寺，今天下午1時許驚傳一輛黑貓宅急便貨車墜谷意外，經警消吊掛救援，順利將受傷的司機吳男救起並送醫，無生命危險。記者王長鼎／翻攝

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