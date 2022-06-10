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花蓮鳳林台鐵事故 6旬男闖入鐵軌遭區間車輾斃

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮鳳林鎮水車寮平交道下午1時許發生6旬男闖入鐵軌遭區間車撞死事故。圖／民眾提供
花蓮鳳林鎮水車寮平交道下午1時許發生6旬男闖入鐵軌遭區間車撞死事故。圖／民眾提供
台鐵一列4528列次花蓮到玉里區間車，今天下午行經鳳林鎮水車寮平交道時，撞上一名闖入軌道的男子。警方初步調查，死者為家住台中的67歲男子，平交道口留有疑似死者的背包與一雙鞋，現場找到一封遺書，正深入釐清事發原因。

事發時間為下午12時15分，附近住戶表示，當時正在家中吃飯，聽到火車高分貝連續鳴笛聲，覺得有異跑出來察看，發現平交道南側鐵軌有人遭到火車撞擊，撞擊點距平交道約數十公尺。

鐵路警察局花蓮分局初步調查，當時4528次區間車行經該處，突有一名男子自平交道海側處衝入，區間車司機員發現，緊急緊軔不及直接撞擊，男子當場死亡。

警方在平交道口發現一個黑色背包及一雙淺色鞋子，查出死者疑為60多歲男子，戶籍在台中，現場留有一封遺書，正聯繫家屬釐清事發原因。

受事故影響，4528列次列車在現場停留約50分鐘。台鐵表示，當時區間車上的乘客不多，事故發生後已安排轉乘。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，行近鐵路平交道應降速並提高警覺，如平交道警鈴已響、號誌已啟動，應停止於停止線後方，維持平交道淨空，避免發生意外。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

花蓮鳳林鎮水車寮平交道下午1時許發生6旬男闖入鐵軌遭區間車撞死事故。圖／民眾提供
花蓮鳳林鎮水車寮平交道下午1時許發生6旬男闖入鐵軌遭區間車撞死事故。圖／民眾提供
花蓮鳳林鎮水車寮平交道下午1時許發生男子闖入鐵軌遭區間車撞死事故，警方在現場找到疑似死者所有的背包與鞋子。圖／民眾提供
花蓮鳳林鎮水車寮平交道下午1時許發生男子闖入鐵軌遭區間車撞死事故，警方在現場找到疑似死者所有的背包與鞋子。圖／民眾提供

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