失智嬤深夜佇足分隔島 警耐心協助返家

興隆所警員發現老婦人深夜一個人站在馬路分隔島，幫助她回家。記者廖炳棋／翻攝 侯姓失智老婦人日前深夜站在馬路分隔島上，台北市文山二警分局興隆派出警員吳文軒、景暐傑接獲報案，迷途老婦人疑似患有失智症忘記回家的路，趕往現場協助，老婦人才平安返家。

年約80歲的侯姓婦人，平常住在台北市大同區，日前不知為何，深夜佇足懷恩隧道前分隔島上，吳等2員到場，上前關懷詢問，但侯婦卻不知所云，也無法說出自己及家人的相關資料或聯絡方式。

警方不斷耐心詢問，侯婦雖講出姓名及住址，但仍不知確切文字，侯婦也不住在文山區，只好致電該址派出所請求協助，查詢後才發現侯婦常被家人通報為失蹤人口，警方立即帶侯婦返所休息及聯繫家屬。

侯婦兒子在電話中，向警方表示因為和母親沒有同住，但過去母親常走失，這次幸好有警方協助，才能替媽媽找到回家的路，對警方幫助深表感激。