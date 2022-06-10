快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台南女子遭同居男友家暴 以為沒事拖13天不治　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南一名女子傳出遭同居男友家暴後，逃離台南搬至高雄，被害人原以為沒事，拖12天就醫，翌日卻傷重不治，轄區高雄左營警分局警方受理後，以傷害致死罪通報台南警方處理。記者石秀華／攝影
台南一名女子傳出遭同居男友家暴後，逃離台南搬至高雄，被害人原以為沒事，拖12天就醫，翌日卻傷重不治，轄區高雄左營警分局警方受理後，以傷害致死罪通報台南警方處理。記者石秀華／攝影
台南市一名女子遭陳姓前男友家暴，雖身體多處受傷，但被害人以為沒事，帶著10歲女兒逃離搬至高雄；被害人8日晚間身體不適被送醫，左營警分局警方獲悉被害人遭家暴重傷，以傷害及家暴案件單一窗口移轉台南警方調查；未料，昨晚被害人病情惡化不治，高雄警方改以傷害致死案件通報台南警方處理。

據了解，該名遭家暴死亡的女子年約30多歲，5月28日在位於台南市中西區公園路住處遭陳姓前男友徒手暴打，陳男逃離現場後，被害女子和家人討論後，唯恐再受害，帶著10歲大的女兒逃離住處，搬至左營區暫居。

被害女子遭前男友痛毆後，以為休息幾天就沒事，6月8日，突然身體不適，女子的妹妹打119報案，並自述姊姊遭前男友毆打，被害人送醫後，轄區左營警分局警方接獲通報，趕抵醫院，由於被害人妹妹不知姊姊當時被家暴過程，加上被害人女兒年紀過小，警方先依家暴、傷害案件，以單一窗口通報台南市第五分局警方，並等被害人清醒後，再行製作筆錄。

警方指出，後來被害人曾短暫清醒，告知家人被打的過程，警方9日下午先行替被害人女兒製作筆錄；沒想到，9日深夜10時許，被害女子病情急速惡化，因多重器官衰竭不治死亡，警方改以「傷害致死」以及家暴案件通報台南警方，並對10歲女童和家屬進行二次筆錄。

左營警分局表示，該案見事發地在台南，已將案件移轉給台南第五分局警方偵辦，當地警方已著手調查事發經過，以調查釐清死者被害原因。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南 家暴

延伸閱讀

強尼戴普、安珀赫德世紀官司相愛相殺 紀錄片即將上檔

害男友命危又縱火燒三合院 恐怖情人起訴

涉嫌毆打女兒又體罰 桃園女童爸曝暴怒原因

獨／毆打女童車行遭潑漆撒冥紙 警方聲請緊急保護令

相關新聞

照護悲歌／父女皆罹病 女弒父後尋短

高雄市新興區林森一路昨天傳出疑弒親命案，年近百歲的吳姓老翁頭部、雙腿中刀陳屍床上，同住的大女兒疑自殘躺在床邊，送醫後暫無...

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

新竹市梁姓男子去年在河堤旁和前妻大吵，情緒激動的他看到不認識的鍾姓男子駕車行經該處，竟遷怒持球棒敲砸該車；梁不滿鍾報警處...

照護悲歌／照顧失能者太累 男悶死臥床母

桃園四十二歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，今年二月十九日凌晨趁母親睡覺時，用枕頭悶死對方，事後飲酒撞牆自殘，並通知...

高雄七旬翁服藥後癱軟妻求助 警費洪荒之力抬上樓

「請幫幫我丈夫！」高雄林姓婦人的丈夫因藥物副作用四肢無力，癱軟在家中一樓，她情急之下報警求助；2名員警到場後，協力將體重...

遭同居男友家暴 攜女逃離13天後不治

台南市一名女子遭同居陳姓男友家暴，被害人帶十歲女兒逃離搬至高雄，但身體多處受傷，在家數度吐血，八日晚間身體不適被送醫，隔...

貨車坪林墜谷 司機獲救

新北市坪林區𩻸魚堀靠近天佛禪寺附近，昨天下午驚傳宅急便貨車墜谷意外，警消吊掛救援，順利將受傷吳姓司機救起並送醫，無生命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。