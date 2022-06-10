獨／台南女子遭同居男友家暴 以為沒事拖13天不治　

台南一名女子傳出遭同居男友家暴後，逃離台南搬至高雄，被害人原以為沒事，拖12天就醫，翌日卻傷重不治，轄區高雄左營警分局警方受理後，以傷害致死罪通報台南警方處理。記者石秀華／攝影 台南市一名女子遭陳姓前男友家暴，雖身體多處受傷，但被害人以為沒事，帶著10歲女兒逃離搬至高雄；被害人8日晚間身體不適被送醫，左營警分局警方獲悉被害人遭家暴重傷，以傷害及家暴案件單一窗口移轉台南警方調查；未料，昨晚被害人病情惡化不治，高雄警方改以傷害致死案件通報台南警方處理。

據了解，該名遭家暴死亡的女子年約30多歲，5月28日在位於台南市中西區公園路住處遭陳姓前男友徒手暴打，陳男逃離現場後，被害女子和家人討論後，唯恐再受害，帶著10歲大的女兒逃離住處，搬至左營區暫居。

被害女子遭前男友痛毆後，以為休息幾天就沒事，6月8日，突然身體不適，女子的妹妹打119報案，並自述姊姊遭前男友毆打，被害人送醫後，轄區左營警分局警方接獲通報，趕抵醫院，由於被害人妹妹不知姊姊當時被家暴過程，加上被害人女兒年紀過小，警方先依家暴、傷害案件，以單一窗口通報台南市第五分局警方，並等被害人清醒後，再行製作筆錄。

警方指出，後來被害人曾短暫清醒，告知家人被打的過程，警方9日下午先行替被害人女兒製作筆錄；沒想到，9日深夜10時許，被害女子病情急速惡化，因多重器官衰竭不治死亡，警方改以「傷害致死」以及家暴案件通報台南警方，並對10歲女童和家屬進行二次筆錄。

左營警分局表示，該案見事發地在台南，已將案件移轉給台南第五分局警方偵辦，當地警方已著手調查事發經過，以調查釐清死者被害原因。

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