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迷糊車主忘記拔鑰匙車遭竊 警透過GPS系統3小時破案
桃園大溪1名黃姓民眾昨上午7時許，發現停放在自家門前的銀色廂型車不見懷疑遭竊，隨即前往派出所報案，警方依車輛GPS系統順利發現車輛，3小時內火速抓到41歲的陳姓嫌犯，警詢後依竊盜罪移送地檢偵辦。
黃姓車主表示，前一晚將車停在家門口後便直接進屋休息，迷糊的忘了拔鑰匙，才讓陳嫌有機可乘竊取車輛。
黃姓車主昨天上午9時30分前往大溪警分局圳頂派出所報案，他說，該車裝有GPS定位系統可以用手機查詢車輛目前位置，經定位系統查找，警方於10時30分許發現車輛停於復興區基國派路一帶，抵達果然發現該車在路旁樹叢中。
警方研判歹徒會再度前來開車在附近埋伏，近2小時後發現陳嫌前往開啟車門，立即前往逮捕陳嫌並順利替黃民找回失車。
陳嫌向警方稱原想竊取廂型車上金錢，恰巧看到鑰匙沒拔，所幸將竊取車輛當代步工具使用，警詢後全案依竊盜罪移送地檢署偵辦。
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