體恤員警辛勞 警友辦事處贈「驚喜實用禮」祝賀警察節

警察節將至、台南永康分局警友辦事處今天提前慶祝，辦事處主任林國珍代表贈送分局員警「手持舒摩器」，警友企業葉贊助勤務用「防割手套、太陽眼鏡以及多功能手巾」，慰勞嚴峻疫情期間治安維護前線員警辛勞，增進執勤安全；分局長甘炎民代表受贈。

永康分局今天也頒贈資深績優30年警察獎章予小隊長蔡雅男、警員陳詠志，10年獎章警員林宥廷、魏子閔、吳威遠與吳柏諺等6人，表達機關對資深員警的感謝與付出。

林國珍表示，永康分局在台南是最繁重的單位，現階段防疫工作非常繁忙，又要兼顧維護治安、交通和為民服務，工作壓力是一直不斷往上增加，提供給員警這小小的心意，希望藉由按摩器的功能，能隨時舒緩一下疲累的身體，想用就能用的方便「讓對警察的感情隨時伴隨在旁」，另提供員警全方位執勤利器「手到」（防割手套）、「眼到」（太陽眼鏡）讓警察能全力打擊犯罪。