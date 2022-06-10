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影／帶6萬買山寨版勞力士 他遭3嫌強搶刺臀
新北市新莊區陳姓男子，8日周三深夜帶著6萬元現金，準備與林姓網友面交山寨版勞力士錶，但錶沒拿到，反遭林等3嫌騙上車刺臀強搶，隨後慘被丟包。案經警方獲報調閱監視器追緝，於昨天循線在台北逮捕涉案3嫌，警詢後依加重強盜罪嫌送辦。
經查證，陳姓被害男子（38歲）透過網路遊戲結識林姓男嫌（28歲），林男得知陳男欲購買山寨版勞力士，誆騙他剛好有一支山寨版勞力士，可以5萬多賣給他，雙方約好周三（8日）深夜11時許，於新北市新莊區化成路431巷口面交。
8日當晚11時許，陳男帶著6萬現金依約到達面交地點，不久，林男、郭男（31歲）、李男（26歲）共乘一兩黑色汽車抵達，由於當晚降下滂沱大雨，林男以雨大進車內談為謊，騙得陳男進入車內。
沒想到，陳男前腳才踏進車內，既被林男手持一把折疊刀，恐嚇陳男交出身上所有現金共6萬元，並持刀朝著陳男左臀畫刺一刀，造成陳男左臀有道長約2公分傷口，隨即再將陳男趕下車，駕車逃逸。
陳男沒就醫、沒報案忍痛返家，事後陳男的朋友知道，要陳趕緊報案，陳才於案發後兩小時到轄區派出所報案。案經警方成立專案小組全力追緝，昨天上午近12時許，警方循線在台北市中正區中華路一段1巷口，逮捕林嫌，並在昨天下午4時許，於新北市新莊區中華路一段逮捕郭、李兩男，一併帶回偵辦。
偵詢時，郭、李兩男推給林男，2男辯稱僅是陪同林男去找朋友，其他一概不知情。警詢後，依加重強盜罪嫌，將林、郭、李3嫌移送法辦。
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