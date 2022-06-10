台中酒駕男逆向撞爛車頭 騎樓3車無辜受波及民眾傻眼

台中楊姓男子和朋友聚會一連喝到早上，清晨6點多醉醺醺，仍不顧危險開車要回家，行經中清路段，人車失控逆向衝撞騎樓，直接波及停在路旁3輛小客車，他駕的車輛則撞上樑柱車頭幾乎全毀，所幸人僅有擦挫傷無大礙，但酒測值高達0.52毫克，警方依公共危險送辦，楊姓男子後續還得面臨3名車主求償。

台中第二分局調查，楊男（42歲）深夜和朋友喝酒聊天，直到今天清晨才散會準備回家，但他明知身上酒氣明顯，仍僥倖開車要回家，結果行經北區中清路、北平路口時，疑受酒精影響操控力下降，整輛車偏離車道逆向衝向騎樓。

楊男當時來不及反應，駕駛的白色小客車就猛力撞上停在騎樓下、路旁一共3輛車，擺放民宅前的花盆也碎裂一地，而楊男的車頭直接撞上樑柱才停下，但板金嚴重凹損幾乎全毀。

附近民眾聽見巨大撞擊聲也被吵醒，下樓一看才驚覺愛車無辜遭撞爛，而楊經警方到場施以呼氣酒測值也高達每公升0.52毫克，明顯已經超標。

所幸事故當下周邊沒有行人，除了楊男本身受擦挫傷無大礙，經送醫包紮後將依公共危險罪嫌送辦，警方也已調閱周邊監視器釐清詳細事發原因。