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借錢未果竟潑汽油燒姊姊家 男辯喝酒吃藥想脫罪
桃園一名李姓男子經濟狀況不佳，與妻小寄住在姊姊家，又經常對姊姊情緒勒索，去年3月因為向對方借錢未果，竟在客廳縱火自殺，雖被消防隊及時撲滅火勢救回，但也因此吃公共危險官司；桃園地院審理時，李男辯稱精神狀況不穩定，但說法未被採信，最後被依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判刑3年8月。
判決指出，李男並非第一次向姊姊借錢，經常借不到錢就揚言放火，對姊姊情緒勒索。去年3月18日晚間，他因為借錢未果，就朝客廳地板潑灑汽油點火，火勢延燒到住處大門旁的玩具和裝潢，牆壁和地板也被濃煙燻黑，所幸當時有其他家人發現打119報案，社區其他住戶也持滅火器幫忙滅火，待消防隊趕抵不久，火勢在20分鐘內就被撲滅。
李男因潑汽油縱火吃官司，但他矢口否認犯行，堅稱自己妻小也住在姊姊家，目的只是想嚇唬姊姊，不可能真的把家給燒掉。另外，李男也辯稱自己當下有喝酒，也有服用精神科藥物，辨識及控制行為能力降低，才導致火災發生。
法院調查，李男放火前曾向親友表示生活快撐不下去，所以他要放火，並要侵有趕快報案。此外，他在偵審過程也都承認「放火是要嚇嚇姊姊」，縱火動機甚明。
法院再查，李男雖稱犯案當下有大量飲酒及服用憂鬱症藥物，但他提出的藥袋證明均是案發後所開立，且藥物副作用僅會讓人想睡覺，難證明藥物會降低其行為能力。另外，從他放火前曾打電話通知家人，放火後還拍照上傳網路，可見他當時精神狀態清醒，仍可辨識自己行為是否違法。
法院認為，李男僅因借貸未果就潑灑汽油縱火，對社會公共安全危害甚鉅，犯後又飾詞卸責，但考量李的姊姊請求從輕量刑予以自新機會，因此酌量其刑。全案可上訴。
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