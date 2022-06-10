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搭虛擬網紅熱潮 嘉縣警局找Vtuber7月線上直播談法律

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

虛擬網紅Vtuber是目前青少年網路互動最新潮方式，已由歐美傳入亞洲，國內去年流行，嘉義縣警察局7、8月青春專案活動期間，將特別邀請虛擬網紅「人偶薩賓娜」Vtuber，協助警局創新辦理「暑期青春專案Vtuber網路直播預防犯罪宣導活動」。

縣警局考量高中以下學校，疫情期間多項實體課程及活動受到影響，但預防犯罪宣導工作不能停， 目前各級學校舉辦畢業典禮，緊接著暑假到來，縣警局定7月1日起，在虛擬網紅Vtuber「人偶薩賓娜」網路平台，由「女警薩賓娜」2D人偶擔任直播主，以虛擬教室為背景。

每周五晚上7點開始直播、每次1小時，直播內容以「反毒、反詐欺、反暴力、反跟蹤騷擾及常見的少年問題」為主題，透過活潑生動富教育意涵直播方式，與線上觀眾互動與對話，傳達正確法律新知。警局少年隊呼籲青年學子關注主軸議題，勿因無知或好奇心等因素而誤觸法網，節目中舉行「有獎徵答」，吸引觀眾觀看。

縣警局暑期保護青少年-青春專案「女警薩賓娜－Vtuber少年法律線上談」網路直播活動公布在警局全球資訊網站 https://www.cypd.gov.tw/Jdp/ ，以及少年警察隊臉書粉絲團網頁。

嘉義縣警察局7、8月青春專案活動期間，將特別邀請虛擬網紅「人偶薩賓娜」Vtuber，協助警局創新辦理「暑期青春專案Vtuber網路直播預防犯罪宣導活動」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警察局7、8月青春專案活動期間，將特別邀請虛擬網紅「人偶薩賓娜」Vtuber，協助警局創新辦理「暑期青春專案Vtuber網路直播預防犯罪宣導活動」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警察局7、8月青春專案活動期間，將特別邀請虛擬網紅「人偶薩賓娜」Vtuber，協助警局創新辦理「暑期青春專案Vtuber網路直播預防犯罪宣導活動」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警察局7、8月青春專案活動期間，將特別邀請虛擬網紅「人偶薩賓娜」Vtuber，協助警局創新辦理「暑期青春專案Vtuber網路直播預防犯罪宣導活動」。記者魯永明／翻攝

網路直播 網紅 警察

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