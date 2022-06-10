「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望成為壽山腳下的「新風景」。

新建完成的鼓山警分局為地下2層、地上7層的辦公廳舍，造價4.4億元，工務局新工處表示，新建廳舍迎賓入口廣場採用V型勝利立柱，代表改善周邊治安、打擊犯罪的決心。立面為「警鴿展翅」造型，象徵在鼓山內翱翔保護國土意象。

工務局指出，位在高雄壽山腳下的鼓山警分局，延用日治時期「高雄州廳」舊址，原本是地上2樓、地下1樓建築，1979年增建3樓，已有43年歷史，辦公廳舍日漸老舊，辦公空間亦不足，市府為提供警政同仁舒適工作環境，也呼應鼓山西子灣、壽山及鹽埕駁二特區等地觀光發展，拆除舊廳舍後2019年9月原地重建，近期將可取得使用執照。

工務局表示，新建的鼓山警分局，內部內部整合分局各級業務單位，入口處規畫迎賓綠景，傳承柴山奉茶文化，將可提供更親民友善的警政服務。

高市警察局長黃明昭表示，在市府爭取前瞻建設改善經費下，鼓山警分局辦公廳舍得以原址重建，市警局感謝市府團隊及轄區議員全力支持與協助，讓工程進度不但如期，還進度超前，廳舍完成後，約有150名內、外勤同仁進駐辦公，期望好的工作環境能能激勵工作效率，提供更好的服務品質，為市民的生活安全把關。