快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望成為壽山腳下的「新風景」。

新建完成的鼓山警分局為地下2層、地上7層的辦公廳舍，造價4.4億元，工務局新工處表示，新建廳舍迎賓入口廣場採用V型勝利立柱，代表改善周邊治安、打擊犯罪的決心。立面為「警鴿展翅」造型，象徵在鼓山內翱翔保護國土意象。

工務局指出，位在高雄壽山腳下的鼓山警分局，延用日治時期「高雄州廳」舊址，原本是地上2樓、地下1樓建築，1979年增建3樓，已有43年歷史，辦公廳舍日漸老舊，辦公空間亦不足，市府為提供警政同仁舒適工作環境，也呼應鼓山西子灣、壽山及鹽埕駁二特區等地觀光發展，拆除舊廳舍後2019年9月原地重建，近期將可取得使用執照。

工務局表示，新建的鼓山警分局，內部內部整合分局各級業務單位，入口處規畫迎賓綠景，傳承柴山奉茶文化，將可提供更親民友善的警政服務。

高市警察局長黃明昭表示，在市府爭取前瞻建設改善經費下，鼓山警分局辦公廳舍得以原址重建，市警局感謝市府團隊及轄區議員全力支持與協助，讓工程進度不但如期，還進度超前，廳舍完成後，約有150名內、外勤同仁進駐辦公，期望好的工作環境能能激勵工作效率，提供更好的服務品質，為市民的生活安全把關。

高雄市鼓山警分局新建辦公廳舍，立面為「警鴿展翅」造型，展現護衛國土全新意象。記者王昭月／翻攝
高雄市鼓山警分局新建辦公廳舍，立面為「警鴿展翅」造型，展現護衛國土全新意象。記者王昭月／翻攝

建築 日治時期

延伸閱讀

寫白灰卻沒賣檳榔！這裡還是藏槍彈的地下匯兌大本營

憂營造業淨值申報釀群聚 新北展延期限至9月30日止

台南頂美公園溜滑梯被綁西瓜刀 工務局：首次發生全力追查

高雄鼓山10年凶宅誠意不二價出售 網友酸：哪來的自信

相關新聞

照護悲歌／父女皆罹病 女弒父後尋短

高雄市新興區林森一路昨天傳出疑弒親命案，年近百歲的吳姓老翁頭部、雙腿中刀陳屍床上，同住的大女兒疑自殘躺在床邊，送醫後暫無...

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

新竹市梁姓男子去年在河堤旁和前妻大吵，情緒激動的他看到不認識的鍾姓男子駕車行經該處，竟遷怒持球棒敲砸該車；梁不滿鍾報警處...

照護悲歌／照顧失能者太累 男悶死臥床母

桃園四十二歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，今年二月十九日凌晨趁母親睡覺時，用枕頭悶死對方，事後飲酒撞牆自殘，並通知...

高雄七旬翁服藥後癱軟妻求助 警費洪荒之力抬上樓

「請幫幫我丈夫！」高雄林姓婦人的丈夫因藥物副作用四肢無力，癱軟在家中一樓，她情急之下報警求助；2名員警到場後，協力將體重...

遭同居男友家暴 攜女逃離13天後不治

台南市一名女子遭同居陳姓男友家暴，被害人帶十歲女兒逃離搬至高雄，但身體多處受傷，在家數度吐血，八日晚間身體不適被送醫，隔...

貨車坪林墜谷 司機獲救

新北市坪林區𩻸魚堀靠近天佛禪寺附近，昨天下午驚傳宅急便貨車墜谷意外，警消吊掛救援，順利將受傷吳姓司機救起並送醫，無生命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。