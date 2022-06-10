無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

王男的BMW座車卡在人行道，車頭毀損。記者石秀華／翻攝 高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BMW卡在人行道，蔡男臉、頭遭刮傷，BMW車主輕微耳鳴，警消趕抵現場，2人均未酒駕；蔡男因車上冷凍雞化出血水泡湯，一臉無奈，車禍肇責由警方釐清。

警方調查，蔡姓小貨車駕駛（61歲）今天清晨5點多載著冷凍雞前往菜市場，行經三民區青島街由北往南方向行駛，因鐵心二街和青島街路口無號誌，蔡男當場和王姓男子（24歲）所駕駛的BMW發生相撞，撞擊力大，當場讓蔡男的貨車爆胎衝至路旁草地，王男座車則卡在人行道，車頭毀損，遠看就像和路邊停車併排。

事發後，蔡男臉部和頭部輕微刮傷，王男則有輕微耳鳴現象，警消獲報趕抵現場，蔡男因車上載著冷凍雞，已有血水滲出，眼看已泡湯，一臉無奈，被救護員送醫包紮，警方事後對2人酒測，均未酒駕。