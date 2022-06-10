快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王男的BMW座車卡在人行道，車頭毀損。記者石秀華／翻攝
王男的BMW座車卡在人行道，車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BMW卡在人行道，蔡男臉、頭遭刮傷，BMW車主輕微耳鳴，警消趕抵現場，2人均未酒駕；蔡男因車上冷凍雞化出血水泡湯，一臉無奈，車禍肇責由警方釐清。

警方調查，蔡姓小貨車駕駛（61歲）今天清晨5點多載著冷凍雞前往菜市場，行經三民區青島街由北往南方向行駛，因鐵心二街和青島街路口無號誌，蔡男當場和王姓男子（24歲）所駕駛的BMW發生相撞，撞擊力大，當場讓蔡男的貨車爆胎衝至路旁草地，王男座車則卡在人行道，車頭毀損，遠看就像和路邊停車併排。

事發後，蔡男臉部和頭部輕微刮傷，王男則有輕微耳鳴現象，警消獲報趕抵現場，蔡男因車上載著冷凍雞，已有血水滲出，眼看已泡湯，一臉無奈，被救護員送醫包紮，警方事後對2人酒測，均未酒駕。

警方表示，該處路口無號誌，當時蔡男行經方向有繪製「停」，王男行經方向有繪製「慢」，照規定，理應蔡男要禮讓王男的車子，詳細車禍肇責仍需進一步釐清。

蔡男的貨車爆胎衝至路旁草地。記者石秀華／翻攝
蔡男的貨車爆胎衝至路旁草地。記者石秀華／翻攝

人行道 BMW 車禍

延伸閱讀

汐科北站公車亭阻人行道 更新內縮變舒適

BMW預告M3 Touring將會在古德伍德速度節中亮相

北美2023年式BMW車款售價將全面調漲！選配漲幅也不小

純電休旅又多一台可選了　全新BMW iX1 xDrive30正式登場！

相關新聞

照護悲歌／父女皆罹病 女弒父後尋短

高雄市新興區林森一路昨天傳出疑弒親命案，年近百歲的吳姓老翁頭部、雙腿中刀陳屍床上，同住的大女兒疑自殘躺在床邊，送醫後暫無...

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

新竹市梁姓男子去年在河堤旁和前妻大吵，情緒激動的他看到不認識的鍾姓男子駕車行經該處，竟遷怒持球棒敲砸該車；梁不滿鍾報警處...

照護悲歌／照顧失能者太累 男悶死臥床母

桃園四十二歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，今年二月十九日凌晨趁母親睡覺時，用枕頭悶死對方，事後飲酒撞牆自殘，並通知...

高雄七旬翁服藥後癱軟妻求助 警費洪荒之力抬上樓

「請幫幫我丈夫！」高雄林姓婦人的丈夫因藥物副作用四肢無力，癱軟在家中一樓，她情急之下報警求助；2名員警到場後，協力將體重...

遭同居男友家暴 攜女逃離13天後不治

台南市一名女子遭同居陳姓男友家暴，被害人帶十歲女兒逃離搬至高雄，但身體多處受傷，在家數度吐血，八日晚間身體不適被送醫，隔...

貨車坪林墜谷 司機獲救

新北市坪林區𩻸魚堀靠近天佛禪寺附近，昨天下午驚傳宅急便貨車墜谷意外，警消吊掛救援，順利將受傷吳姓司機救起並送醫，無生命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。