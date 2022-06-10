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高雄岡山透天住宅火警1死1傷 76歲嬤喪生火窟

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；火勢於半小時內撲滅，就出在3樓受困的1名年約84歲手腳燙傷的麥姓老翁，由救護車後送醫院觀察治療；接著在消防清理火場時，於2樓發現1具年約76歲女性焦屍，後續起火原因，仍待調查。

這起火警發生於今天清晨6時許，位於岡山區民族路一棟4樓透天住宅2樓，有火煙竄出，民眾見狀報案，消防派出岡山、梓官、彌陀、路竹分隊及特搜中隊共14車31人前往搶救，火勢於半小時內撲滅。

這起火警，消防救出在3樓救出1名手腳燙傷的麥姓老翁，另在清理2樓火場的過程中，發現1具女性焦屍，初步了解，死者身分為76歲廖姓女子，為老翁同住的妻子，詳細起火原因仍待釐清。

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，釀成一死一傷。記者陳弘逸／翻攝
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