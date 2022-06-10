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與網友相約3P 他遭下藥險送命還被盜領 警逮嫌犯

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

與陌生網友開3P趴要小心。詹姓男子前晚與林姓網友相約到台南找林的陳姓女網友3人到汽車旅館開趴，結果疑遭下藥昏迷差點沒命、還被拿走提款卡盜領；台南警方昨天逮捕林姓男子，依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。

林姓嫌犯供稱，本來約好3人一起玩樂，因「被害人玩過頭」惹怒女方半途離開，他「不甘沒玩到，女友還不爽走人」，要求被害人喝下「放了安眠藥的礦泉水」，接著打電話給被害人父親要求付5萬元、沒要到錢就拿走被害人提款卡領走2萬8000元、租車回南投老家。

台南警方在汽車旅館找到已昏迷的詹姓被害人，送醫院方一度發出病危通知，經過搶救狀況改善，但還在插管，沒辦法詢問案情，目前只有嫌犯單方面說法。

永康警分局表示，前天被害人母親報案指稱，接到顯示兒子的電話來電，通話的卻是一名陌生男子，說兒子「與他的女友發生性關係，如要息事寧人就交出5萬元和解金」，沒答應就掛電話失聯。

警方獲報在汽車旅館找到被害人，但已意識不清，員警發現床頭有不明粉末，懷疑遭下藥，組成專案小組調閱相關監視器，發現犯嫌持被害人證件租車逃逸，前往南投將犯嫌帶回，並找到陳姓女子一併調查。

警方初步調查，被害人與林嫌及其陳姓女友人都是網路社團網友，因經常於上網聊天、分享心情，進而相約痛遊，結果疑似女方中途不歡而散，引來林嫌犯案。

永康分局長甘炎民表示，家屬非常感謝警方積極迅速找到被害人送醫、逮捕嫌犯；呼籲民眾網路狀況多，即便經常聊天互吐苦水的網友，也可能詐騙，如要和網友相約出遊，務必要讓家人、朋友知道，遇到問題或狀況，可以在第一時間幫忙尋求協助；也可在手機下載警政服務APP並且打開定位，若遇到任何危險或不方便口頭報案的時候，都可用APP視訊或文字報案，警可迅速找到報案人所在地提供協助。

男子遭下藥險送命，台南警方昨天逮捕林姓男子，依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。記者周宗禎／翻攝
男子遭下藥險送命，台南警方昨天逮捕林姓男子，依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。記者周宗禎／翻攝
台南警方昨天逮捕林姓男子，依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。記者周宗禎／翻攝
台南警方昨天逮捕林姓男子，依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。記者周宗禎／翻攝

台南 汽車旅館

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