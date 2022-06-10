炒股沒節制轉向錢莊借錢 警方一算利息嚇死人

29歲吳姓臨時工投資股市失利，轉向地下錢莊借錢；實拿15萬元，每天須還1萬1000元，年利率高得嚇人。1個月來他已受不了錢莊逼債，報警逮捕涉嫌要債的譚姓男子。警方一算，月利率約63.59%、年利率763.18%利息嚇人，直稱「像水蛭般吸血」。

吳姓男子報案稱，5月初他向22歲譚姓男子借22萬元，只拿到15萬元，每天要還1萬1000元，他根本無力償還，遭對方言語恐嚇，只好報警求助。小港警分局組成專案小組，6月7日晚間8點多，在譚姓男子與吳姓男子相約碰面的咖啡館，逮捕譚姓男子。