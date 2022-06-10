小心挨罰！竹市這路口設多功能科技執法 7月1日開拍

新竹市警察局在北大路與西大路口設置多功能科技執法設備，昨天驗收合格過關，將於7月開拍。記者張裕珍／攝影 新竹市在北大路、西大路口建置竹市第5處科技執法設備，昨天完成驗收，是交通部補助案全台首處完工設備。科技執法可同步偵測未禮讓行人、闖紅燈、超速、違規左右轉、跨越雙黃線與違停等，近日測試1天可偵測上百件交通違規，即日起展開宣導，7月1日正式執法。

竹市警察局交通隊近年陸續在火車站、城隍廟、巨城周邊與慈雲路、埔頂二路建置科技執法，第5處擇定北大路與西大路口。該路口車流量大，也是竹市事故違規高風險路口，2019年至2021年西大、北大路段事故91件、受傷68人，交通違規取締3169件。

新設的多功能科技執法設備在北大路與西大路口4個方向建置，架設點均配置全景攝影機（智慧事件分析攝影機）、車牌辨識攝影機等，可同步偵測不禮讓行人、闖紅燈、超速、違規左右轉包括紅燈右轉、紅燈左轉、跨越雙黃線行駛與違規停車等行為。

市警局交通隊指出，該路口科技執法採AI人工智慧應用技術，系統整合違規車輛自動偵測、車牌辨識及後端作業管理平台等，車輛駛入偵測區域成立違規事件後，人工智慧車辨技術直接讀取車牌字母與數字，傾斜或轉彎車一樣能識別，24小時偵測違規。

4個路口方向設備都就定位，近日展開測試果然拍下不少車輛違規行為，7日拍到140件、8日也有125件，有半數違規都是由往「大遠百」方向的路口執法設備拍下。違規態樣來說，又以占用機車停等區、機車未兩段式左轉為違規大宗。

市警局交通隊說，北大路與西大路口多功能科技執法即日起至30日為宣導期，7月1日開罰。一旦偵測到車輛有違規行為，動、靜態影像回傳至市警局後端科技執法管理平台，再由專責員警審核確認違規事實後，製單舉發，如此可減輕大量警力成本。

「建置科技執法不是搶錢，而是搶命！」市警局交通隊說，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，拯救可能因事故傷亡的人命。