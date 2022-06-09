詐騙理由千百種 警察與行員聯手阻詐

詐騙手法千百種，台北市警局中正二分局思源街派出所連續2天處理郭姓老婦、孫姓老翁，分別遇上「猜猜我是誰」、「愛情投資」詐騙，警員趕赴現場，及時化解詐團伎倆，保住長輩們血汗錢。

中正二分局思源街派出所說，日前連續接獲台灣銀行公館分行行員來電，一名郭姓老婦自稱要臨櫃匯款80萬元，給女兒作為購屋基金，另有一名孫姓老翁說是在網路上認識女子介紹投資管道，告知需匯款至少60萬元才能領回獲利。

思源街派出所警員獲報前往現場，馬上察覺郭婦為詐欺集團「猜猜我是誰」假冒親友騙術，孫翁則是遇到「愛情投資詐騙」慣用伎倆，耐心地向郭姓婦人及孫姓老翁說明這為詐騙集團常用手法，並進行「反詐騙」預防犯罪宣導，郭婦、孫翁終於驚覺遭到詐騙，連連向員警致謝，感謝員警幫忙守住多年辛苦所存的老本。