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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

議員參選人義消身分評恩恩事件 大隊長：不代表全體

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

中和2歲童恩恩染疫亡案持續延燒，有義消身分的新北市議員參選人彭一書，日前在個人臉書發文稱，消防局報案錄音不會有旁邊吵雜的聲音，指消防局說的並非事實；對此，新北市第七義消大隊大隊長許承煬認為，彭一書利用義消人員名義對恩恩事件發言不妥，不僅企圖賺取聲量，更不能代表全體義消同仁想法。

新北市第七義消大隊大隊長許承煬，同時也是新北市義勇消防總隊的一員，今天發表聲明，針對彭一書在臉書的發文稱，「根據自己從事義消工作多年，現在消防單位的設備，調出消防報案的通話紀錄，並不會有旁邊吵嘈的接線聲音或其他背景音，只會有該通報案的通話內容紀錄，」認為彭一書是議員參選人，利用新北市義消人員名義對「恩恩事件」發言深感不妥。

許承煬提出三點建議：一、彭一書先生雖為本市義勇消防人員，但更是『議員參選人』，其個人意見不能代表本市全體義消同仁想法，更不應利用義消身份上節目來發表意見影響視聽，企圖賺取聲量達到選舉目的。二、我們非119勤務中心處理報案的人員，也不了解相關作業規定，應該尊重他們當事人的想法，實不應該隨意發表言論影響大眾的想法，要求市長和局長公布錄音檔案。三、恩恩事件後，大家都雖至表同情，但外界已充斥眾多揣測和解讀，現在既已進入司法程序，就全權交由司法單位偵辦處理，等待司法做出判決。

聯合報記者對此致電詢問彭一書回應，他澄清，自己是說出個人感受，也強調不是替義消或是警消全體同仁的身分發言，僅是以個人擔任過義消的角度發表，對許承煬的建議表示尊重、接受，稱每個人有每個人的觀點，都值得討論。

新北市第七義消大隊大隊長許承煬認為，彭一書利用義消人員名義對恩恩事件發言不妥，不僅企圖賺取聲量，更不能代表全體義消同仁想法。圖／聯合報系資料圖
新北市第七義消大隊大隊長許承煬認為，彭一書利用義消人員名義對恩恩事件發言不妥，不僅企圖賺取聲量，更不能代表全體義消同仁想法。圖／聯合報系資料圖
彭一書回應，自己並不是替義消或是警消全體同仁的身分發言，對許承煬的建議表示尊重、接受。圖／取自彭一書臉書
彭一書回應，自己並不是替義消或是警消全體同仁的身分發言，對許承煬的建議表示尊重、接受。圖／取自彭一書臉書

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