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昔假酒騙客改名今酒客互毆喪命 這家酒店非首次受矚

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山區今晨發生酒客遭刺死案，雙方都是從酒店「特蘭斯」出來；該店原名「百富妃麗」，因被查獲以劣質混合酒騙客而更名，改名後酒客仍絡繹不絕，常有滋事案件發生，是轄區警方所列治安熱點之一。

警方調查，32歲黃男與數名友人凌晨在「特蘭斯」內消費飲酒，清晨6時獨自離場，與另包廂3名酒客共乘同一電梯下樓，雙方步出店外騎樓卻起衝突，過程中黃男遭持利器刺傷手臂、左胸，血濺當場，送醫不治。

警方介入偵辦，調監視器畫面循線逮回涉案24歲陳姓男子、24歲程姓男子及23歲林姓男子，並將兇器折疊刀扣回，詢後依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據悉，3人到案坦承涉案，稱他們在店外等候搭車，與黃男「對到眼」，黃邊講電話邊靠近，伸手搭肩、以胸部頂撞3人，還對電話另頭說「叫人過來處理」，陳、程2人才出手毆打黃，陳並拿出一把摺疊刀攻擊黃男，林則站在一旁不敢靠近。

位在中山區長春路的「特蘭斯」原名「百富妃麗」，曾是竹聯幫寶和會據點之一，前年新北市警方偵辦「館長案」清查寶和會金流，在「百富妃麗」內查獲15箱劣質混合酒。

事後該店股東更名「特蘭斯」改頭換面，升級店內服務及陪侍素質，生意不錯，但也不斷發生滋事、鬥毆案件，被員警視為「中山區最常發生打架的地點之一」。

今年3月8日上午，「特蘭斯」黃姓男子等3名酒客酒後離場，返回借廁所與店內張姓幹部「對到眼」，嗆「看三小」並圍毆張，持彈簧刀砍傷張手腳，警方依妨害秩序、傷害等罪嫌將3人送辦。

警方平時宣導要求酒店等特種營業場所，落實酒客進出分流、遇事即時報警措施，今早兩批酒客卻共乘同部電梯離場，最後爆發衝突釀出人命，警方將加強約制、宣導。

黃男凌晨與數名友人到酒店消費飲酒。圖／取自黃男臉書
黃男凌晨與數名友人到酒店消費飲酒。圖／取自黃男臉書
警方將兇器折疊刀扣回。記者李隆揆／翻攝
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