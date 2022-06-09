聽新聞
test
0:00 / 0:00
昔假酒騙客改名今酒客互毆喪命 這家酒店非首次受矚
台北市中山區今晨發生酒客遭刺死案，雙方都是從酒店「特蘭斯」出來；該店原名「百富妃麗」，因被查獲以劣質混合酒騙客而更名，改名後酒客仍絡繹不絕，常有滋事案件發生，是轄區警方所列治安熱點之一。
警方調查，32歲黃男與數名友人凌晨在「特蘭斯」內消費飲酒，清晨6時獨自離場，與另包廂3名酒客共乘同一電梯下樓，雙方步出店外騎樓卻起衝突，過程中黃男遭持利器刺傷手臂、左胸，血濺當場，送醫不治。
警方介入偵辦，調監視器畫面循線逮回涉案24歲陳姓男子、24歲程姓男子及23歲林姓男子，並將兇器折疊刀扣回，詢後依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。
據悉，3人到案坦承涉案，稱他們在店外等候搭車，與黃男「對到眼」，黃邊講電話邊靠近，伸手搭肩、以胸部頂撞3人，還對電話另頭說「叫人過來處理」，陳、程2人才出手毆打黃，陳並拿出一把摺疊刀攻擊黃男，林則站在一旁不敢靠近。
位在中山區長春路的「特蘭斯」原名「百富妃麗」，曾是竹聯幫寶和會據點之一，前年新北市警方偵辦「館長案」清查寶和會金流，在「百富妃麗」內查獲15箱劣質混合酒。
事後該店股東更名「特蘭斯」改頭換面，升級店內服務及陪侍素質，生意不錯，但也不斷發生滋事、鬥毆案件，被員警視為「中山區最常發生打架的地點之一」。
今年3月8日上午，「特蘭斯」黃姓男子等3名酒客酒後離場，返回借廁所與店內張姓幹部「對到眼」，嗆「看三小」並圍毆張，持彈簧刀砍傷張手腳，警方依妨害秩序、傷害等罪嫌將3人送辦。
警方平時宣導要求酒店等特種營業場所，落實酒客進出分流、遇事即時報警措施，今早兩批酒客卻共乘同部電梯離場，最後爆發衝突釀出人命，警方將加強約制、宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言