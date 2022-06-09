快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

恐怖粉絲入侵住處囚禁餵毒 女直播主機智脫逃報警

中央社／ 高雄9日電

35歲廖男愛慕許姓女直播主，被封鎖帳號後竟循線搬到許女隔壁房住，今年1月闖入許女家中，將許女囚禁達8小時並餵毒，許女趁隙脫逃報警，檢方依加重強盜等罪起訴廖男。

檢方指出，廖男是許女粉絲，愛慕許女多時，但許女不堪其擾將他封鎖，廖男竟透過網路肉蒐找到許女在高雄市新興區租屋處後，向許女房東承租A房，後又為更接近許女承租的C房，向房東稱A房漏水，改換到B房居住。

今年1月11日晚上6時，許女返家後，埋伏在B房的廖男，竟破門入侵許女房間，並以手銬、麻繩等銬住許女雙手，以束帶綁住許女雙手大拇指，還持預藏水果刀對許女揮舞，要脅就範，拘禁於房內長達8小時之久。

檢方指出，廖男將許女囚在房內期間，還2度逼迫許女服用含第四級毒品Estazolam悠樂丁錠安眠藥，導致許女神智不清，又逼她交出身上新台幣200元現金、金融卡5張、信用卡3張及手機等，還要許女提供提款卡密碼，打算盜領。

許女假意配合，讓廖男鬆懈心防睡著後，許女趁隙逃到附近便利商店，請店員幫忙報案，員警獲報到場後，許女手上仍有手銬、麻繩等，手腕也有明顯紅腫。警方到許女租屋處時，廖男已脫逃，現場查扣手銬、麻繩等證物。

隔天清晨6時許，廖男自殘後現身左營分局文自派出所，警方在他身上查扣剩餘的悠樂丁3顆、水果刀、束帶、電擊棒、辣椒水等做案工具，將他逮捕並移送高雄地檢署偵辦。檢方偵辦時，廖男坦承犯行，依攜帶凶器加重強盜、毒品、妨害自由等罪起訴。

毒品 房東 強盜

延伸閱讀

恐怖粉絲肉搜女直播主住處 餵毒囚禁8小時起訴

討不到千元零用錢 台中逆子狠殺母50刀 彎折才停手

輕熟女與母口角持水果刀刺死 檢訊問後聲押獲准

小四兒拒學 母失控掐脖、持滅火器水果刀重擊

相關新聞

高雄岡山透天住宅火警1死1傷 76歲嬤喪生火窟

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；火勢於半小時內撲滅，就出在3樓受困的...

高雄岡山透天住宅2樓竄火舌 八旬翁受困手腳燒燙傷

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；當時屋內3樓有1名年約80歲老翁受困...

影／口罩剪2個洞變成眼罩 男子扮「無臉男」偷媽祖金牌

基隆市楊姓男子異想天開，把口罩剪2個洞改造成「眼罩」，先戴口罩，再戴眼罩遮住容貌，前往七堵區一家媽祖廟，偷走神像掛的5面...

「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望...

無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BM...

影／碰瓷還是躲雨？基隆婦詭異蠕動進車底

基隆市仁三路，日前發生一起疑似假車禍「碰瓷」事件，一名婦人不畏大雨，躺在地上以蠕動的方式，緩慢向轎車車底下移動，詭異舉動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。