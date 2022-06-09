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疫情詐騙新手法 新加坡華人被台灣詐騙集團誆走千萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣李姓男子為詐騙集團成員，與集團成員一起冒充新加坡衛生部、上海公安等，越洋詐騙住在新加坡的台灣留學生、中國籍華人，向多位被害人佯稱其身分被盜用違法寄送BNT疫苗包裹、或其帳戶涉嫌募款買新冠疫苗詐騙案，要被害人依指示轉帳，詐騙得手約台幣1413萬元，彰化地檢署依詐欺罪嫌將李男起訴。

檢警調查發現，李男與詐騙集團不詳姓名的多名成員2021年11月冒充是新加坡衛生部、上海公安、檢察官等，詐騙住在新加坡的台灣留學生陳男，指陳男身分被詐騙集團盜用，違法寄送BNT疫苗包裹、申請門號及中國銀行帳戶，涉及跨國洗錢詐騙案，需逮捕回中國，若不想被逮捕，需每天定時報告行蹤，接受監控，並要他將錢匯入銀行監管帳戶，陳男共轉出新加坡幣22萬6447元（約台幣520萬元），被提領一空。

李男也詐騙二名住在新加坡的中國籍華人，用相同手法騙稱他們的手機門號和銀行帳戶都涉及募款購買新冠病毒疫苗詐騙案，要將財產轉移到指定帳戶，二人分別被騙新加坡幣25萬9900元 、12萬8200元。

我國警政署刑事警察局與新加坡警方共同偵辦此詐騙案，今年2月在彰化縣和美鎮攔下李男賓士轎車，在車內查獲3支犯案手機、毒咖啡包等，今天偵查終結，將李男依詐欺罪嫌起訴。

台灣檢警聯手新加坡警方去年11月與今年2月連續破獲詐騙新加坡華人的台灣詐騙集團。 資料照／警方提供
台灣檢警聯手新加坡警方去年11月與今年2月連續破獲詐騙新加坡華人的台灣詐騙集團。 資料照／警方提供

詐騙集團 新加坡

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