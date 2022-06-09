苗栗降雨稍緩 台72線清除200噸落石單線通行

苗栗縣連日豪雨今天稍緩，7日發生巨石崩落的台72線出磺坑路段經搶修，下午恢復單線通行；泰安鄉苗62線錦卦橋附近路段也傳出落石坍方，鄉公所已緊急清除。

梅雨鋒面過境，苗栗縣多處山區道路因豪雨土石鬆動發生邊坡坍方落石或路樹倒塌，其中橫向重要道路台72線公館鄉27.4公里出磺坑路段，7日下午出現大量落石，造成客屬大橋至出磺坑匝道間東向車道交通中斷。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康告訴中央社記者，因前2天雨勢較大，仍有零星落石，清除作業斷斷續續，今天雨勢趨緩，至中午已大致清完約200噸落石，下午1時許先開放內側車道單線通行，至於外側車道，因落石掉落時橋梁路面受損，仍需進一步修復，暫不開放通行。

陳禎康指出，該路段自今年初以來受連續地震、降雨影響，上方山壁、邊坡不穩定，以致強降雨發生時不堪雨水沖刷崩塌，將辦理災後復建工程，加固穩定邊坡，提醒用路人行經該路段隨時留意路況。

另外，泰安鄉苗62線錦卦橋往上約6公里處，今天也傳出大量落石坍方，阻斷通行，泰安鄉長劉美蘭說，公所接獲通報即派廠商搶修，下午已清除完畢，晚間可恢復通行。