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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

婦囚禁男友險害命飭回後縱火被羈押 彰檢起訴

中央社／ 彰化9日電

吳姓婦人涉綑綁方姓男友且不讓進食，造成方男一度命危，檢方聲押吳女被駁回，吳女返回住處後縱火，檢方二度聲押獲准。檢方今天針對吳女縱火行為，依燒燬住宅罪嫌提起公訴。

檢方查出，55歲吳女今年4月涉將罹患糖尿病的45歲方姓男友綑綁在她位於彰化縣秀水鄉住處，不讓男友吃東西及喝水，方男的家人聯絡不到人報警，警方循線在吳女住處找到人，將已陷入昏迷的方男送醫急救，醫院一度發出病危通知，所幸方男接受治療後狀況恢復穩定。

承辦此案的彰化地檢署檢察官認為，吳女明知男友有糖尿病，卻不給男友進食喝水，造成方男生命一度垂危，吳女涉犯殺人未遂等罪，向彰化地方法院聲請羈押，但地院法官認為無羈押必要，裁定吳女限制住居。

吳女返回住處後，在住處縱火引發火警，彰化縣消防局獲報前往灌救滅火，吳女向員警承認是她在家裡「燒紙」釀災，檢察官接到通知後，再向法院聲請羈押吳女獲准。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，檢察官依據火場照片及打火機等證物，認為吳女行為涉犯刑法放火燒燬現供人使用住宅罪嫌，依法提起公訴。

檢察官 縱火

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