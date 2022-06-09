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情侶遊龍洞愛貓墜落崖壁失去蹤影 獸醫師繫繩垂降救援
呂姓男子和女友帶飼養的貓出遊，走在東北角龍洞灣岬步道時，貓從提籠竄出墜落懸崖。呂男無力救援離開現場，內心忐忑。新北市動保處隔天接獲求助，瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖到場後，借助繩索往下「開路」，聽到微弱貓叫聲後，拉住被藤蔓卡住的牽繩，把貓拉到身邊，完成驚險救援任務。
新北市動保處今天表示，日前接獲從雲林北上遊玩的呂男求助，指他們飼養的貓，掉在貢寮龍洞灣岬步道旁約45度傾斜的懸崖下，請求協助救援。王嚴緖到達現場觀察地形，得知貓墜落時頸部繫有牽繩，研判會被崖壁的植物纏住受困，不至於掉落懸崖。
王嚴緖說，這是他第一次遇到在懸崖救援動物案件，研判需要人力垂降下去救援，在此之前還要先確認崖壁是否有支撐點，所以先以長桿柄在草叢探路，確定具支撐力，再綁好繩索慢慢往下攀爬，開出一條路徑。
呂男後來也加入救援行列，當兩人還在四處尋找貓隻身影時，聽見貓隻微弱的叫聲，循著聲音方向前進，看到貓咪牽繩末端被藤蔓卡住，拉住後順利把貓拉回身邊，帶上步道化險為夷。
呂男說，他與女友從雲林北上到東北角遊玩，心想長時間開車，想讓寵物貓出來透透氣，誰知貓隻突然從提籠竄出，掉落到懸崖下方草叢不見蹤影。他想下去尋找，但懸崖有點難下去，加上天色漸昏暗作罷。他和女友當晚忐忑難眠，隔天向動保處求援。感謝動保處人員協助完成「不可能的任務」，讓貓重回身邊。
動保處表示，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，都可撥打1999或動保處24小時動物救援專線(02)2959-6353通報，由轄區動物之家派員前去救援。民眾帶犬貓外出，犬應由7歲以上的人陪同，並繫胸背帶、嘴套、牽繩，貓隻則以提袋或提籠攜帶外出，避免犬貓因興奮、刺激、驚嚇等原因而失控，產生較具危險的行為。
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