快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情侶遊龍洞愛貓墜落崖壁失去蹤影 獸醫師繫繩垂降救援

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

呂姓男子和女友帶飼養的貓出遊，走在東北角龍洞灣岬步道時，貓從提籠竄出墜落懸崖。呂男無力救援離開現場，內心忐忑。新北市動保處隔天接獲求助，瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖到場後，借助繩索往下「開路」，聽到微弱貓叫聲後，拉住被藤蔓卡住的牽繩，把貓拉到身邊，完成驚險救援任務。

新北市動保處今天表示，日前接獲從雲林北上遊玩的呂男求助，指他們飼養的貓，掉在貢寮龍洞灣岬步道旁約45度傾斜的懸崖下，請求協助救援。王嚴緖到達現場觀察地形，得知貓墜落時頸部繫有牽繩，研判會被崖壁的植物纏住受困，不至於掉落懸崖。

王嚴緖說，這是他第一次遇到在懸崖救援動物案件，研判需要人力垂降下去救援，在此之前還要先確認崖壁是否有支撐點，所以先以長桿柄在草叢探路，確定具支撐力，再綁好繩索慢慢往下攀爬，開出一條路徑。

呂男後來也加入救援行列，當兩人還在四處尋找貓隻身影時，聽見貓隻微弱的叫聲，循著聲音方向前進，看到貓咪牽繩末端被藤蔓卡住，拉住後順利把貓拉回身邊，帶上步道化險為夷。

呂男說，他與女友從雲林北上到東北角遊玩，心想長時間開車，想讓寵物貓出來透透氣，誰知貓隻突然從提籠竄出，掉落到懸崖下方草叢不見蹤影。他想下去尋找，但懸崖有點難下去，加上天色漸昏暗作罷。他和女友當晚忐忑難眠，隔天向動保處求援。感謝動保處人員協助完成「不可能的任務」，讓貓重回身邊。

動保處表示，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，都可撥打1999或動保處24小時動物救援專線(02)2959-6353通報，由轄區動物之家派員前去救援。民眾帶犬貓外出，犬應由7歲以上的人陪同，並繫胸背帶、嘴套、牽繩，貓隻則以提袋或提籠攜帶外出，避免犬貓因興奮、刺激、驚嚇等原因而失控，產生較具危險的行為。

呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員協助救回，讓他開心不已。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員協助救回，讓他開心不已。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員借助繩索完成驚險救貓任務。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員借助繩索完成驚險救貓任務。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員借助繩索完成驚險救貓任務。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員借助繩索完成驚險救貓任務。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員借助繩索完成驚險救貓任務。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員借助繩索完成驚險救貓任務。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員協助救回，讓他開心不已。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員協助救回，讓他開心不已。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員協助救回，讓他開心不已。圖／新北市動保處提供
呂姓男子和女友飼養的貓墜落東北角龍洞灣岬步道懸崖，新北市動保處人員協助救回，讓他開心不已。圖／新北市動保處提供

雲林 動物之家

延伸閱讀

夏日蛇族出沒 瑞芳龍川里長化身抓蛇達人

河濱流浪狗頻咬長者及寵物 愛狗人士盼從源頭做好結紮

公園內發現疑遭虐殺貓隻遺體 台中警調查偵辦

永康二王公墓流浪犬 南市公私協力捕捉

相關新聞

高雄岡山透天住宅火警1死1傷 76歲嬤喪生火窟

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；火勢於半小時內撲滅，就出在3樓受困的...

高雄岡山透天住宅2樓竄火舌 八旬翁受困手腳燒燙傷

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；當時屋內3樓有1名年約80歲老翁受困...

影／口罩剪2個洞變成眼罩 男子扮「無臉男」偷媽祖金牌

基隆市楊姓男子異想天開，把口罩剪2個洞改造成「眼罩」，先戴口罩，再戴眼罩遮住容貌，前往七堵區一家媽祖廟，偷走神像掛的5面...

「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望...

無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BM...

影／碰瓷還是躲雨？基隆婦詭異蠕動進車底

基隆市仁三路，日前發生一起疑似假車禍「碰瓷」事件，一名婦人不畏大雨，躺在地上以蠕動的方式，緩慢向轎車車底下移動，詭異舉動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。