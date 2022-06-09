情侶遊龍洞愛貓墜落崖壁失去蹤影 獸醫師繫繩垂降救援

呂姓男子和女友帶飼養的貓出遊，走在東北角龍洞灣岬步道時，貓從提籠竄出墜落懸崖。呂男無力救援離開現場，內心忐忑。新北市動保處隔天接獲求助，瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖到場後，借助繩索往下「開路」，聽到微弱貓叫聲後，拉住被藤蔓卡住的牽繩，把貓拉到身邊，完成驚險救援任務。

新北市動保處今天表示，日前接獲從雲林北上遊玩的呂男求助，指他們飼養的貓，掉在貢寮龍洞灣岬步道旁約45度傾斜的懸崖下，請求協助救援。王嚴緖到達現場觀察地形，得知貓墜落時頸部繫有牽繩，研判會被崖壁的植物纏住受困，不至於掉落懸崖。

王嚴緖說，這是他第一次遇到在懸崖救援動物案件，研判需要人力垂降下去救援，在此之前還要先確認崖壁是否有支撐點，所以先以長桿柄在草叢探路，確定具支撐力，再綁好繩索慢慢往下攀爬，開出一條路徑。

呂男後來也加入救援行列，當兩人還在四處尋找貓隻身影時，聽見貓隻微弱的叫聲，循著聲音方向前進，看到貓咪牽繩末端被藤蔓卡住，拉住後順利把貓拉回身邊，帶上步道化險為夷。

呂男說，他與女友從雲林北上到東北角遊玩，心想長時間開車，想讓寵物貓出來透透氣，誰知貓隻突然從提籠竄出，掉落到懸崖下方草叢不見蹤影。他想下去尋找，但懸崖有點難下去，加上天色漸昏暗作罷。他和女友當晚忐忑難眠，隔天向動保處求援。感謝動保處人員協助完成「不可能的任務」，讓貓重回身邊。