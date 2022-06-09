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涉重製翰林出版公司營業秘密 南一書局遭訴

中央社／ 台北9日電

原翰林出版公司陳姓數位部經理等人，後來前往南一書局任職時，涉嫌重製翰林出版公司的電子資訊。台北地檢署今天依違反營業秘密法等罪起訴南一書局，以及陳男等5人。

檢調獲報，原本任職於翰林出版公司數位部的3名陳姓工程師及李姓工程師，民國106年至108年間陸續離開翰林出版，轉往南一書局企業公司相關部門任職。其中1名陳姓工程師曾擔任翰林數位部經理。

翰林出版公司於108年7月間收到錯誤訊息通知電子郵件，顯示教學工具系統出問題，察覺有異，回溯清查後發現IP位址竟然是南一書局懷疑營業秘密受到侵害，向調查局台北市調處提出告訴。

檢調偵辦後，查出陳姓工程師等4人於翰林公司期間，曾因主導開發教學工具系統或以開發新系統為由，取得3套教學工具系統原始碼，4人於108年間將翰林公司3套系統的原始碼供南一書局開發新軟體。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法洩漏工商秘密罪、違反著作權法、營業秘密法等罪嫌起訴陳姓經理等4人及涉案的徐姓男子，並依涉違反著作權法、營業秘密法起訴南一書局。

南一書局曾在案發後發表聲明，表示因應數位出版需求，本公司自民國96年以來致力投入數位教材之研發，歷來皆未曾使用不正當商業手法或從事不公平競爭，而獲取利益。

北市

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