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172公分長腿警花過目不忘 失智翁2次遇她化危為安

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營警分局博愛四路派出所女警詹淯淨，身高172公分，被同仁暱稱「長腿妹」；詹淯淨不僅身高過人，還有過目不忘的記性，一名82歲石姓老翁日前在榮總醫院急診室外迷途，忘了自己姓名，詹和同仁到場處理，認出老翁2年前迷路時也是由她處理，調出資料將老翁平安送返家。

左營警分局博愛四路派出所女警詹淯淨及警員李元凱執行巡邏勤務，6月7日下午4時許，接獲報案，指高雄榮總急診室外有一名迷途老人需協助，警方趕抵現場處理。

警方抵達後，醫院駐衛警告知警方，老翁獨自一人步行至急診室外，以為老翁要就醫，趨前關心，老翁又說身體無不適之處，問名字老翁也說不出來，女警詹淯淨當時看著老翁，越看覺得眼熟，後來記起來眼前的人是石姓老翁（82歲），2年前，老翁也因迷途，她曾協助將老翁送回家。

詹警隨即調出當年資料，查出老翁家住三民區文藻外語大學附近，於是和同仁一起將石翁戴回家，交給在家焦急等候丈夫的老翁妻子。

細心的女警詹淯淨元智大學畢業，考上警察103年警察特考班結訓分發，從警近7年，目前仍未婚；左營警分局表示，詹警處事細心，對接手過的案件掌握清楚，此次第一時間就認出老翁身分，協助老翁返家和妻子團圓，足為表率。

高雄市左營警分局博愛四路派出所女警詹淯淨，過目不忘，認出失智老翁是2年前迷途幫助他返家的老翁，找出資料，和同仁一起將老翁平安送返家。記者石秀華／翻攝
高雄市左營警分局博愛四路派出所女警詹淯淨，過目不忘，認出失智老翁是2年前迷途幫助他返家的老翁，找出資料，和同仁一起將老翁平安送返家。記者石秀華／翻攝
左營警分局表示，女警淯淨處事細心，對接手過的案件掌握清楚，此次第一時間就認出老翁身分，協助老翁返家和妻子團圓，足為表率。圖／左營警分局提供
左營警分局表示，女警淯淨處事細心，對接手過的案件掌握清楚，此次第一時間就認出老翁身分，協助老翁返家和妻子團圓，足為表率。圖／左營警分局提供
高雄市左營警分局博愛四路派出所女警詹淯淨，長相清秀，平時喜歡四處旅遊。圖／左營警分局提供
高雄市左營警分局博愛四路派出所女警詹淯淨，長相清秀，平時喜歡四處旅遊。圖／左營警分局提供

警察 榮總

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