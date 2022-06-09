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女子獨攀Y型聖稜線卻陳屍山徑 中市消防局協運下山

中央社／ 台中9日電

59歲劉姓女子獨攀Y型聖稜線，8日下午被人發現陳屍山徑，高山協作憂心遺體遭動物啃食，搬運到桃山山屋內，台中市消防局今天將遺體搬運下山，暫放梨山衛生所待家屬認領。

59歲劉女6月3日申請獨攀Y型聖稜線，預計8日返回桃山登山口。8日下午，高山協作在桃山山屋前100公尺的山徑上，發現劉女倒臥在地，現場已無生命跡象，高山協作憂心劉女遺體遭野獸啃食，2名高山協作合力將遺體先移置桃山山屋內並報案。

台中市消防局今天表示，8日接獲通報，因天候不佳，先派員前往梨山消防分隊集合，今天上午帶隊前往桃山山屋，夥同3名高山協作以背負方式，將遺體移至桃山登山口，再將遺體送往梨山衛生所，事後再交新竹橫山分局泰崗派出所，報請檢察官相驗，釐清死因。

衛生所 梨山 台中市

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