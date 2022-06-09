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醉男小吃部喝醉咆哮 酒客看不慣2打1動手教訓
高雄市小港區宏平路一家小吃部今晨發生打架糾紛，一名蔡姓男子酒後喝得爛醉，在現場大聲咆哮，其他酒客看不慣，就地拿椅子朝蔡男揮砸，警方獲報，打人的酒客已鳥獸散，蔡男受輕傷無大礙；警方循線在近午時分逮獲動手打人的2男。
警方指出，蔡姓男子今天凌晨在小港區宏平路上一家小吃部獨自飲酒，酒過三巡後，蔡男喝得酩酊大醉，在現場不斷咆哮，有人出面勸阻，蔡男仍未予理會，現場的邱姓（36）歲和王姓（38）歲男子看不下去，動手教訓蔡男。
雙方就地拿起塑膠椅互Ｋ，但蔡男不敵對方2人左右開弓，被打趴在地，警方獲報小吃部有人滋事，趕抵現場時，邱、王2人已逃逸無蹤，蔡男受輕傷。
警方事後調閱監視器追查，今天上午11時許，逮獲邱、王2人，雖蔡男事後表示不願追究，但警方仍依違反社會秩序維護法將2人移送法辦。
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