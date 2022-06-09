雲林女警苦讀獲警大研所榜首 自學多國語言警界美鸚鵡
雲林縣斗南警分局東和派出所女警林宥楹，從小具語言天分，學什麼話都很快，是長輩眼中的「小鸚鵡」，從警以來，利用工作之餘取得空中大學文憑，還線上自學英文、西班牙文、法文等外語，高分通過多益及外語檢定，更拿下中央警官學校外事警察研究所金榜，昨天消息傳回賀榜連連，警界同事稱她是「升級版美鸚鵡」將展翅高飛。
中央警察大學研究所日前放榜，斗南警分局東和派出所女警林宥楹拿下外事警察所金榜后冠，長相清美秀麗的她，家住古坑，自小對語文有天分也有興趣，加上反應能力強，學什麼語言都很快，連阿嬤的順口溜或是饒口令，都能濤濤不絕，能言善道，一次到綠色隧道看外國樂團表演，團員一口美如旋律的西班牙話，啟開她愛上外語之門。
27歲林宥楹從小成績就好，高中畢業也考上大學和警專，為幫家人省錢選讀警專，105年警專33期畢業，發到故鄉斗南分局，當了警察卻不忘年幼時一心想當外文老師的心志，於是從沒放棄學習語文的機會，警專時就利用假日，到台師大學西班牙文，後來因發外地實習被迫中斷。
直到正式從警，又利用休假、下班透過線上自學西班牙文，也常透過CNN、BBC的原文新聞或外語電影、音樂，精進美語能力，天分加努力，林宥楹在語文世界自闖一片天，2018年通過西班牙文中級檢定、多益高達855分，除了開始學法文，目前正準備進軍DELE高級檢定，朝更高目標邁進。
2018年警政署舉辦國際警察論壇詐欺研討會，擁有西班牙語專長的林宥楹，被指派接待西班牙高階警官，有了發揮的舞台，如魚得水，流利西班牙語和外賓溝通，令人印象深刻，也贏得外警好評，首次為國家外交建功，她甚感欣喜。
其實，林宥楹早在考取警大之前，去年也曾考上輔大西班牙語研究所，因工作無法就讀，如今考上警大榜首，不僅一遂心願，更為她的語言之路開闢新的坦途，她不因此自滿，她說，語言和文字是人類最美麗的表達能力，她還想學遍世界各國的語言，日語、泰語、越語、義大利...，她自認此生離不開語言，當不了外語老師，在警界照樣可開出一扇語言之窗，幫助更多人解決更多事。
斗南分局長莊思神也稱讚她的苦讀自學精神，並以此為榜樣，鼓勵同仁走出自己一片天空。
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