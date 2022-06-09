影／口罩剪2個洞變成眼罩 男子扮「無臉男」偷媽祖金牌

基隆市楊姓男子異想天開，把口罩剪2個洞改造成「眼罩」，先戴口罩，再戴眼罩遮住容貌，前往七堵區一家媽祖廟，偷走神像掛的5面金牌賤賣花用。警方查出他的身分後，昨天逮捕到案，偵詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

年約40歲楊姓男子缺錢花用，也繳不出房租，興起到七堵區大華二路一家媽祖廟偷竊的念頭。5月14日凌晨，楊男戴著口罩和眼罩，並持油壓剪前往媽祖廟行竊，得手5面金牌。

廟方人員當天上午發現金牌馬上報案，表示被偷走的5面金牌，市價超過5萬元。

警方調閱廟內和附近道路監視器，發現楊男犯案時妝扮奇特，頭上披著疑似毛巾，臉部全部遮住，仔細端詳才看出他戴了兩個口罩，一上一下，上面的口罩眼睛部位剪出兩個洞，變成眼罩。

警方清查可疑人士，鎖定楊男涉案，布線查緝多日，昨天發現他的行蹤，將他逮捕，並起出犯案用的油壓剪等行竊工具，贓物變賣數千元已花光，偵詢後依加重竊盜罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。