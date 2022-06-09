Ａ柱擋到？大路口右轉釀禍 女騎士遭捲車底壓腳

台北市北投區大度路一段與大業路口，今上午8時許發生車禍，汽車駕駛右轉時與直行的女騎士發生碰撞，女騎士慘被捲進車底，輾壓腳部，幸好獲救後意識清楚。李男初步稱，疑因視線死角沒看到騎士，初步無酒駕，詳細肇事原因尚待釐清。

今早8時許，44歲李姓男子駕車行駛在中央南路北往西方向，「右轉」大度路時，在路口福安駕訓班側，與南往北直行的陳姓機車騎士，發生碰撞。汽車車頭撞上機車左側車身，陳女當場遭捲進車底，碾到腳部，消防人員到場以機具墊高車輛，救出陳女，幸好意識清醒，送醫急救。