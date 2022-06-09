武陵四秀獨攀女下山了 無明顯外傷死因待檢警調查

有山友昨於雪霸國家公園內的「武陵四秀」，三叉營地往桃山方向路上，發現獨攀山友劉女陳屍步道上；山友暖心先將劉移至山屋，今早將其往桃山登山口移動，途中與台中市消防局救難隊會合，中午12時合力將劉女移至登山口，送往梨山衛生所。

被山友稱為「武陵四秀」之一的桃山，昨天下午發現一具女性遺體，倒在三叉營地往桃山方向路上，熱心山友發現後，基於擔心女子遭動物啃食，將遺體揹至桃山山屋，並通報警、消，並發文於「靠北登山大小事」，並註明該女子背包上，寫有「蔡增光」三字不確定是否為該女子姓名，身分待釐清確認，望廣大網友協助指認。

經查，該名女登山友為新竹市劉女(約59歲)，3日她入山獨攀Y型聖稜線，原定昨天欲從桃山離開到武陵，怎料途中竟發生意外；Y聖稜線是距離最長的一條路線，全長約65公里，路線橫跨台中市、新竹縣、宜蘭縣轄區，山友大多一般以安排7天時間攀爬較寬裕。

據了解，劉女被發現時，人成躺姿倒在地上，已無生命跡象，身體無明顯外傷，背包也在身旁，看起來不向跌倒或墜落狀況，較像是心肌梗塞等原因導致猝逝，詳細死因待檢警相驗釐清。