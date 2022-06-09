3男結伴盜採12萬元牛樟菇 各判1年餘刑 併科逾百萬罰金

家住新竹縣的黃姓父子夥同朱姓友人到花蓮卓溪鄉山區盜採約朱樟芝，遭警方查獲，當場起出重約1公斤、價值12萬餘元的牛樟芝，不只竊得的牛樟芝被扣，3人還被依違反森林法，判刑1年2月到1年6月不等，分別併科高達120萬元到160萬元罰金，得不償失；全案可上訴。

判決書指出，49歲的黃男與其22歲兒子住在新竹縣尖石鄉，去年9月14日與22歲朱姓友人相約，各自攜帶鐮刀、平鏟等工具，搭火車到花蓮縣富里鄉，再叫計程車，清晨5時許進入卓溪鄉國有林班地竊取牛樟芝。

花蓮林管處利用科技器材監測發現有可疑人士進入國有林班地，會同花蓮玉里警分局崙天派出所，保七第9大隊花蓮分隊前往埋伏查緝，16日晚間6時55分，在古風村崙天必勇橋南端處，當場查獲3人，並在黃男兒子身上查獲兩包總重1001.66公克、市值約12萬元的牛樟芝。

偵訊時，3人表示因部落有食用牛樟芝習慣，知道花蓮有牛樟芝，才帶工具前來採集，但否認結夥犯行，表示進入山區後就分別行動，也沒討論到事後如何分贓。