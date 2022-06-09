快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水河驚見浮屍 全身浮腫面部朝下 打撈上岸身分待查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市延平北路8段157巷口堤外、銜接淡水河出海口處，今早上午9時許傳出浮屍，警消獲報後到場處置，打撈浮屍上岸，初步排除外力介入，目測年約60、70歲的死者，身上無相關證件身分待查，全案將由報請司法相驗釐清死因。

今早9時許，民眾發現淡水河出海口處，疑似有人臉面朝下漂在河中，緊急報案，北市消防局獲報後派員到場確認男子已死亡，身體泡水浮腫，先協助固定屍體，再由殯葬業專門的「土公仔」打撈屍體上岸。

警方指出，死者身上無明顯外傷，初步排除外力介入，由於發現地點位在淡水河下游，死者可能由他處落水，漂流至此處。警方表示，死者身穿短袖、深色長褲，身上沒有證件，將清查失蹤人口追查死者身分，全案先以無名屍案件處理，將報請司法相驗釐清死因。

淡水河

延伸閱讀

基隆潮境公園發現男性浮屍 穿藍花襯衫黑長褲身分待查

彰化外海尋獲女浮屍 家屬指認為5天前水上摩托車落海女

關渡橋下驚見男女2浮屍 警聯繫家屬指認

蘭潭水庫驚現身著泳裝浮屍 檢警相驗為溺斃意外

相關新聞

高雄岡山透天住宅火警1死1傷 76歲嬤喪生火窟

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；火勢於半小時內撲滅，就出在3樓受困的...

高雄岡山透天住宅2樓竄火舌 八旬翁受困手腳燒燙傷

高雄岡山區一棟4樓透天住宅2樓，今天清晨傳出火警，消防獲報派出14車31人前往救援；當時屋內3樓有1名年約80歲老翁受困...

影／口罩剪2個洞變成眼罩 男子扮「無臉男」偷媽祖金牌

基隆市楊姓男子異想天開，把口罩剪2個洞改造成「眼罩」，先戴口罩，再戴眼罩遮住容貌，前往七堵區一家媽祖廟，偷走神像掛的5面...

「警鴿展翅」護衛鄉土 新建鼓山警分局成為壽山下新景

走過43年歷史的高雄市鼓山警分局辦公廳舍，經拆除原地重建，翻身成「警鴿展翅」意象的全新辦公大樓，近期將取得使用執照，可望...

無號誌路口貨車撞寶馬 車主臉刮傷、冷凍雞貨品泡湯了

高雄市一名小貨車蔡姓駕駛今天清晨載冷凍雞前往菜市場，途經三民區一處無號誌路口，和BMW自小客相撞，貨車爆胎衝至草地，BM...

影／碰瓷還是躲雨？基隆婦詭異蠕動進車底

基隆市仁三路，日前發生一起疑似假車禍「碰瓷」事件，一名婦人不畏大雨，躺在地上以蠕動的方式，緩慢向轎車車底下移動，詭異舉動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。