淡水河驚見浮屍 全身浮腫面部朝下 打撈上岸身分待查

台北市延平北路8段157巷口堤外、銜接淡水河出海口處，今早上午9時許傳出浮屍，警消獲報後到場處置，打撈浮屍上岸，初步排除外力介入，目測年約60、70歲的死者，身上無相關證件身分待查，全案將由報請司法相驗釐清死因。

今早9時許，民眾發現淡水河出海口處，疑似有人臉面朝下漂在河中，緊急報案，北市消防局獲報後派員到場確認男子已死亡，身體泡水浮腫，先協助固定屍體，再由殯葬業專門的「土公仔」打撈屍體上岸。

警方指出，死者身上無明顯外傷，初步排除外力介入，由於發現地點位在淡水河下游，死者可能由他處落水，漂流至此處。警方表示，死者身穿短袖、深色長褲，身上沒有證件，將清查失蹤人口追查死者身分，全案先以無名屍案件處理，將報請司法相驗釐清死因。