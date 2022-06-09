桃園針織廠2樓宿舍火警 1移工送醫不治

桃園市蘆竹區一家針織廠一樓廠區今中午起火，2人受困2樓宿舍，其中一移工被救出時已無生命跡象、送醫搶救仍不治，其他移工見狀痛哭失聲；目前火勢已經熄滅，消防人員正在處理殘火，起火原因有待調查。

現場1樓為工廠作業區，囤放紗原料，2樓為員工宿舍，消防人員到場發現2樓起火、有濃煙竄出，由東北面架梯入室搶救。

消防人員12時44分先救出一名本國男子（54歲）、無傷，經他告知還有人受困，13時4分再救出一名越籍男子（23歲），但他已無呼吸心跳，送醫急救後仍於13時29分許宣告不治。

有移工見同事沒了生命跡象，跌坐路邊放聲痛哭，難掩悲傷。

消防局蘆竹分隊今12時11分獲報，長興路三段229巷一處針織廠起火，共出動消防員58名、消防車20、救護車3輛馳援，火勢在12時51分得到控制，13時9分撲滅。