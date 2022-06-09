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害男友命危又縱火燒三合院 恐怖情人起訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣吳姓女子今年4月間涉嫌將同居方姓男友綑綁於住處，並多天未給他進食，造成有糖尿病的方男命危，方男被救出送醫後，吳女移送法辦，被檢方聲押，不過彰化地方法院僅裁定限制住居，二天後吳女又涉嫌縱火燒掉三合院，彰化地檢署偵查終結，今天依公共危險罪起訴吳女。

檢警調查，55歲吳女涉嫌從今年4月10日到12日將方姓同居男友（45歲）綑綁於住處，沒讓他喝水，也沒讓他進食，直到方男家人連絡不到他，才報警，12日消防人員破門而入，救出方男時他已意識不清奄奄一息，送醫發現已有敗血症和肺炎，醫院一度發出病危通知，送進加護病房，救回一命。

檢察官認定吳女對方姓男友有家暴情形，將方男綑綁3天限制行動，明知他有糖尿病，又未給他進食喝水，造成他生命垂危，將她依殺人未遂且有逃亡之虞聲押，但彰化地方法院卻裁定無羈押之必要，只將吳女限制住居，無保飭回。

沒想到吳女4月14日凌晨約1點竟在秀水鄉老家三合院屋內涉嫌引燃報紙縱火，燒毀三間房間，也造成附近居民一陣恐慌，事後吳女跑出來承認是她在「燒紙」，引發火災。檢方即依涉嫌公共危險罪，且有逃亡之虞，再度將吳女聲押獲准，經調查後，今天將吳女起訴。

吳姓女子涉嫌縱火燒掉三合院，彰化地檢署依公共危險罪起訴吳女。記者林宛諭／翻攝
吳姓女子涉嫌縱火燒掉三合院，彰化地檢署依公共危險罪起訴吳女。記者林宛諭／翻攝

糖尿病 縱火

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