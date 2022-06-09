車友訊息引狼入室 雅賊竊骨董車竟是老車社團社員

台南市永康警分局昨查獲一名男子鎖定骨董車行竊，警方調閱上百隻支路口監視器發現男子三進三出後才下手，手法相當狡猾。且深入追查原來與車主同為VOLVO老車社團車友，警搖頭說，這根本是「引狼入室」，警詢後今依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

永康警分局永信派出所說，本月5日接獲楊姓男子報案，表示停在永康區忠孝路1處私人停車場有40多年車齡的VOLVO轎車遭人砸破玻璃，車內零件遭竊；經查，這輛骨董車車齡約40年，台南僅剩10來部，車價約20萬，極具收藏價值。

警方偵辦發現，竊嫌十分狡猾，為規避警察偵查，刻意本月4日深夜22時35分、23時35分及5日0時18分，三進三出停車場觀察地形，且二度駕車至南市北區一處五金百貨購買做案工具，再回永康區犯案，企圖混淆地緣性。

而該停車場無架設監視器，警方受理報案後調閱沿線監視器近百支監視器畫面比對，循線鎖定住30多歲住新營區伍姓男子涉嫌，通知到案說明。