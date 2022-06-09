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高山協作助桃山女登山客遺體下山 網友：功德無量

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導

58歲劉姓女山友昨天下午被發現陳屍在武陵四秀登山步道，高山協作員第一時間將遺體搬運到桃山山屋，今天協助下山回家，布農卡里布灣登山隊臉書粉絲專頁湧進網友致意「功德無量」。

雪霸國家公園管理處武陵管理站昨天下午2點45分接獲高山協作通報，山友發現1名女性倒在武陵四季登山步道桃山往三叉0.4公里處，已無呼吸心跳，雪霸處清查入園名單，及根據遺物查出死者是劉姓女山友，生前獨攀聖稜線Y型，陳屍在第五天路線。

協作員第一時間用睡袋包裹，搬運劉女遺體至桃山山屋，避免曝屍山野，雪霸處武陵站巡山員賴輝銘、台中市政府消防局8人、林務局東勢林區管處梨山工作站護管員3人，今天上午8點在桃山登山口會合出發，協作員田瑋業、田宇軒、全仁凱，同時從桃山山屋背負大體下山。

雪霸處指出，協作於登山步道1.5公里換擔架，上午10點半與上山救援人員會合，中午12點25分全員抵達桃山登山口，大體由救護車送出，後續交由警方處理。

布農卡里布灣登山隊臉書粉絲專頁今天上午湧進近3000名網友PO文表達敬意，感覺協作員的辛苦，認為幫助女山友回家功德無量，「有你們在山裡協助山友是一種安定的感覺」。

58歲劉姓女山友昨天下午被發現陳屍在武陵四秀登山步道，高山協作員今天協助下山回家。圖／雪霸國家公園管理處提供
58歲劉姓女山友昨天下午被發現陳屍在武陵四秀登山步道，高山協作員今天協助下山回家。圖／雪霸國家公園管理處提供
58歲劉姓女山友昨天下午被發現陳屍在武陵四秀登山步道，高山協作員今天協助下山回家。圖／雪霸國家公園管理處提供
58歲劉姓女山友昨天下午被發現陳屍在武陵四秀登山步道，高山協作員今天協助下山回家。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 武陵 登山步道

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