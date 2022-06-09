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影／追撞機車毀賓士 肇事駕駛、乘客竟全員棄車逃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里楊姓男子日前夜間駕車不慎追撞前方的雙載機車，還波及路旁的賓士車，事發後楊及車上友人趕忙下車，但卻不是要關心傷者，而是上演「全員逃走中」，事後被警方查緝到案，並依肇事逃逸送辦，逃走影片今曝光，令人直呼「超誇張」。

據了解，23歲楊姓男子5月29日晚上10時許，載著同齡的陳姓友人駕車行經中山路三段時，不慎追撞前方1輛機車，機車上的情侶被撞倒受到輕傷，停放路旁的賓士轎車也被波及，造成賓士車左後側身嚴重受損，現場一片凌亂。

事發當下，楊男和其友人迅速下車，未料竟卻不是去關心受傷的機車騎士與乘車，也不是去查看賓士轎車受損狀況，而是丟下肇事車輛上演「全員逃走中」，2人躲進附近昏暗巷弄逃逸，現場傷者及無辜受害的車主超傻眼，趕緊通報110報警。

警方表示，獲報到場後以車追人，查出現場車主是32歲徐姓女子，因與報案人指稱現場有2名男子逃逸不符，進一步追查確認是徐女的楊姓友人向她借車，而楊男案發後神隱，隔天自行到案坦承肇逃，而對楊男實施酒測，其酒測值為0。

楊男則向警方供稱，事發當下一時緊張，因為嚇到了才會拔腿逃跑，並請朋友開車至育溪路載他們2人離開；埔里警分局則表示，初步瞭解無酒駕狀況，並經被害人指認駕駛無誤，訊後依肇事逃逸罪嫌將楊男移送南投地檢署偵辦。

而楊男從現場逃跑的影片今曝光，讓人看了直呼「超誇張」，也有夠狼狽；對此，埔里警分局也呼籲民眾，發生交通事故時，應保持事故現場即時報警處理，請勿離開事故現場，以免觸法，得不償失。

楊姓男子駕車追撞機車，波及路旁賓士車，事發後下車竟與友人棄車逃跑，被警方依肇逃送辦。圖／警方提供
楊姓男子駕車追撞機車，波及路旁賓士車，事發後下車竟與友人棄車逃跑，被警方依肇逃送辦。圖／警方提供
停放路旁賓士車無辜被車禍波及，肇事的楊姓駕駛與乘客事發後全員棄車逃走。圖／警方提供
停放路旁賓士車無辜被車禍波及，肇事的楊姓駕駛與乘客事發後全員棄車逃走。圖／警方提供

埔里 南投

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