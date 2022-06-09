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獨／新北警越區桃園抓慣竊 嫌犯衝撞6車 警連開3槍逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，涉嫌開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。警詢後今依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，慣竊曾男涉嫌持電鑽及十字螺絲起子和一字起子等工具，在新北市新莊、林口、三峽、樹林、永和及土城等區，鎖定路邊汽車或無人看顧的夾娃娃機台店為下手目標，犯下多起竊盜案件。

土城警分局土城派出所長賴崇逸獲悉曾男藏匿在桃園市，昨天由土城偵查隊偵查佐詹智偉支援下，率所內員警楊晉評、黃英股持拘票前往查緝，昨晚10時40分，在桃園市桃園區復興路邊一處停車場內，發現曾男蹤影。

偵查佐詹智偉駕駛偵防車擋住曾男去路，卻遭曾駕車不斷衝撞，員警楊晉評、黃英股見狀，衝上前破窗喝令停車未果，所長賴崇逸隨即朝曾男汽車左前車輪連開3槍，但曾男為求脫逃，猛踩油門開車衝撞兩輛警用偵防車，還波及一旁四輛民眾汽車，最後撞壞停車場柵攔，加速朝龜山區開車方向逃逸。警方一路尾隨追緝至新北市三峽區和平路成功逮捕曾嫌到案。

所長朝曾男汽車左前車輪連開3槍，曾男並未受傷也未波及無辜民眾，均無人受傷，警詢後，今天依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請覊押。

新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／攝影
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／攝影
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／攝影
新北市土城警方昨晚越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。記者王長鼎／攝影

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