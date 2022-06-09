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桃園男在家被圍毆送醫不治 警逮涉案4人送辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園曾姓男子因債務問題，6日在住處被簡姓、陳姓等4男子圍毆，突發身體不適送醫不治，警方獲報後，昨請拘票立即將簡男等4人拘提到案，詢後各依殺人、傷害致死、妨害自由等罪嫌送辦。

據了解，死者曾男（60歲）生前與嫌犯簡男（45歲）有債務糾紛；簡男6日中午帶友人陳男、陳男及蘇男，到曾位於桃園區住處協商，過程中一言不合，眾人出手毆打他並發生拉扯，而曾男卻突然喘不過氣、失去意識倒地。

曾男友人李男在旁見狀，趕緊撥打119報案，但經救護人員送醫搶救，但到院前已無呼吸心跳，7日上午宣告不治，醫院診斷出非創傷性腦出血。

桃園警分局埔子派出所接獲曾男弟弟報案，立即組成專案小組進行追緝，前天逮主嫌簡男到案，昨也請拘票循線將其餘3人查緝到案，全案目前依殺人、傷害致死、妨害自由等罪嫌偵辦中。

曾男無明顯外傷，死後又驗出新冠肺炎確診者，死因尚在釐清。

桃園市簡男等4人因債務糾紛，徒手圍毆曾姓男子，他事後失去意識、送醫不治，全案正朝殺人、傷害致死等方向偵辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市簡男等4人因債務糾紛，徒手圍毆曾姓男子，他事後失去意識、送醫不治，全案正朝殺人、傷害致死等方向偵辦。記者楊湛華／翻攝

桃園 殺人 債務

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