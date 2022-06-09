酒店外1男遭3男持利器刺死 警不排除他先挑釁釀禍

黃姓男子今晨在台北市中山區一家酒店外遭人持利刃刺傷，不治身亡，警方調閱監視器畫面，上午9時許查緝3名犯嫌到案，不排除事件因黃男出言挑釁引起，全案將朝殺人罪方向偵辦。

警方調查，32歲黃男在中山區長春路上一家酒店消費，今晨約6時酒後離場時，與3名男子搭乘同一台電梯下樓，雙方因不明原因發生口角，並在店外騎樓爆發肢體衝突。

過程中黃男遭利刃攻擊，胸口遭刺傷，血濺當場，黃男倒地後另3人即搭乘計程車逃離現場，救護人員獲報到場將黃男送往台大醫院搶救後，黃仍傷重不治，

警方介入後調閱監視器畫面，上午9時30分循線在新北市將涉案3人查緝到案，未查獲作案用利器，已帶返警所偵詢中；經仔細檢視案發監視器畫面，雙方人員互動，不排除事件最初是黃男先出言挑釁釀禍。