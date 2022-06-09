國道3號6車連環撞1死3傷竟是酒駕 他涉肇逃被民眾攔下
又是酒駕肇事釀禍！國道3號南投段北上車道凌晨發生6車連環追撞，造成1死3傷。肇事自小客車，一路行車不穩，擦撞外線聯結車，導致一連串追撞，葉姓駕駛肇事後還涉嫌駕車逃跑，被其他車輛駕駛人攔下，酒測值達0.51毫克，警方依公共危險罪嫌逮捕。
國道第7公路警察大隊指出，今天凌晨3時59分，葉姓男子（19歲）駕駛自小客車（A車），從國道三號北上，經過南投段226.7公里時，擦撞外線載運廢土的聯結車（B車），聯結車撞上護欄後翻覆，後方另輛聯結車（C車）閃避不及追撞。
由於天雨路滑、視線不明，第四輛滿載沙拉油桶的貨車（D車）撞上C車，第五輛物流貨車（E車）又撞上D車，重大撞擊力夾擊下，D車車頭嚴重變形，車上的沙拉油桶也掉落、破裂，路面更加濕滑，第六輛自小客車（F車）又撞上掉落物，現場一片狼藉。
國道警方獲報重大車禍後，立即派員趕到現場，封閉國道3號南投交流道北上入口，事故路段全線封閉，以防再有車輛追撞。
最嚴重的D車因車頭嚴重變形，消防人員設法破開車體救人，卻發現乘客座賴姓男子（28歲）已經無呼吸心跳，駕駛林姓男子（52歲）則受重傷，立即將兩人送醫急救，但賴姓男子搶救後仍告不治。
A車自小客車賴姓男子，闖禍後還企圖駕車逃逸，但因輪胎變形嚴重，開不到300公尺，就被目擊的大貨車攔下，警方對他酒測，酒測值達0.51毫克，警方依公共危險罪逮捕。
B車聯結車和E車貨車駕駛手腳都有受傷，但並無大礙。聯結車司機表示，他看到自小客車一路搖搖晃晃行車不穩，便懷疑駕駛可能疲勞駕駛或酒駕，釀成車禍後還企圖逃離現場。
國道第7警察大隊表示，車禍相關肇事原因及責任歸屬，將進一步調查釐清，但酒後駕車如同不定時炸彈，導致嚴重傷亡，肇事致人重傷或死亡還需面臨10年以下有期徒刑，呼籲駕駛人「酒駕不上道」，雨天行車也請放慢速度、保持車距，確保行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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